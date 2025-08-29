Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vodohospodári chcú spraviť ochranné opatrenia na Slatine

Vodná nádrž Hriňová na rieke Slatina. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

V prvej etape chce SVP vo Zvolenskej Slatine na ulici Pod hájom vybudovať protipovodňovú ochranu v podobe brehových múrov v dĺžke 224 metrov.

Bratislava 29. augusta (TASR) - Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) chce spraviť ochranné opatrenia na toku Slatina v obci Zvolenská Slatina. Vyhlásil preto tender. Odhadovaná hodnota zákazky je vyše 1,08 milióna eur. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

V prvej etape chce SVP vo Zvolenskej Slatine na ulici Pod hájom vybudovať protipovodňovú ochranu v podobe brehových múrov v dĺžke 224 metrov. Mala by mať hrádzový priepust vyústený do rieky cez výpustný objekt so spätnou klapkou. „Na ochranu daného územia pred vodami z územia nad cestným mostom na ľavom brehu je navrhnutý pozdĺž miestnej komunikácie protipovodňový ochranný múr,“ priblížili vodohospodári.

V rámci druhej etapy navrhujú protipovodňovú ochranu riešenú ochrannými múrikmi pozdĺž koryta Rybného potoka. Vybudované tiež majú byť dva hrádzové priepusty a uskutočnia sa aj preložky káblov.
