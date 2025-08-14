< sekcia Regióny
Vodohospodári naďalej pripravujú plánovanú vodnú elektráreň Málinec
Výstavbu PVE Málinec podporili starostovia obcí Málinec, Látky a ďalších 15 obcí z Podpoľania, s ktorými podpísalo Ministerstvo životného prostredia SR dohodu.
Autor TASR
Bratislava 14. augusta (TASR) - Štátny podnik Vodohospodárska výstavba (VV) naďalej pripravuje projekt plánovanej prečerpávacej vodnej elektrárne (PVE) Málinec. Na mieste sa uskutočnila orientačná identifikácia a zameranie súradníc možných budúcich vrtov, ktoré by mohli byť súčasťou ďalších etáp prípravy projektu.
Vodohospodárska výstavba uviedla, že aj naďalej chce informovať verejnosť o všetkých krokoch prípravy projektu. „Očakávame, že politická diskusia sa bude viesť na základe faktov a odborných argumentov, nie klamstiev a manipulácií,“ uvádza VV v stanovisku.
Výstavbu PVE Málinec podporili starostovia obcí Málinec, Látky a ďalších 15 obcí z Podpoľania, s ktorými podpísalo Ministerstvo životného prostredia SR dohodu. Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) hovorí, že vodná elektráreň by mala priniesť ekonomický rast aj benefit pre celé hospodárstvo Slovenska.
Návrh sa však v regióne Podpoľania stretol s obavami i odporom. Ľudia podpisovali za zastavenie projektu petíciu. V júli sa uskutočnil aj vyše 40-kilometrový pochod za spravodlivé rozhodovanie o plánovanej PVE Málinec. Zároveň upozorňoval aj na to, že projekt môže ohroziť pitnú vodu v regióne. Taraba zdôraznil, že Málinec musí zostať zdrojom pitnej vody.
