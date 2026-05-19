< sekcia Regióny
Vodohospodári opravia sklz na vodnej stavbe Nitrianske Rudno
Vodnú stavbu Nitrianske Rudno vybudovali a uviedli do prevádzky v roku 1953.
Autor TASR
Nitrianske Rudno 19. mája (TASR) - Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) opraví sklz na vodnej stavbe Nitrianske Rudno v okrese Prievidza. Cez verejnú súťaž vybral dodávateľa projektovej dokumentácie, pred technickým návrhom vykonal monitoring betónovej konštrukcie sklzu aj podložia. Informoval o tom na sociálnej sieti.
Vodnú stavbu Nitrianske Rudno vybudovali a uviedli do prevádzky v roku 1953. Slúži ako hlavná nádrž pre dodávku úžitkovej vody pre priemysel v Novákoch a je významnou súčasťou sústavy stavieb Vodná stavba Nitrianske Rudno - Nováky. „Jednou z kľúčových častí stavby je sklz od bezpečnostného prepadu, situovaný na pravej strane hrádze. Jeho úlohou je bezpečné odvádzanie prietokov počas zvýšených vodných stavov a ochrana celej vodnej stavby,“ opísal SVP.
Spomenul, že po viac ako 70 rokoch prevádzky sa technický stav sklzu výrazne zhoršil, a preto bolo nevyhnutné pristúpiť k včasnému riešeniu stabilizácie vzniknutých stavebných nedostatkov.
Dodávateľa na spracovanie projektovej dokumentácie, ktorá bude základom pre samotnú opravu nevyhovujúceho technického stavu sklzu a bezpečnostného prepadu, vysúťažil SVP ešte v marci. „Pred samotným technickým návrhom bolo potrebné vykonať podrobný monitoring betónovej konštrukcie sklzu aj podložia. Za plnej prevádzky a dodávky vody prebehla manipulácia v nádrži tak, aby projektanti mohli kompletne diagnostikovať, zmonitorovať a geodeticky zamerať všetky časti bezpečnostného prepadu, sklzu aj vývaru,“ priblížili vodohospodári s tým, že po ohlásení manipulácií na Okresnom úrade Prievidza v spolupráci s miestnou organizáciou Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) Prievidza a projektantom stanovili presné postupy a termíny obhliadky.
Obhliadke podľa nich predchádzal výlov rýb z vývaru sklzu, ktorý zabezpečila miestna organizácia SRZ Prievidza, následne prebehlo čerpanie zostatkových vôd a strojné čistenie nánosov vývaru vlastnou špecializovanou technikou podniku.
„Dodávateľ monitoring úspešne zrealizoval v dohodnutom čase so zameraním na statiku, kvalitu betónov a geodetické zameranie. Po ukončení prác SVP zabezpečil finálne strojné dočistenie nánosov a 12. mája bola v nádrži opäť dosiahnutá maximálna prevádzková hladina,“ dodal SVP.
Vodnú stavbu Nitrianske Rudno vybudovali a uviedli do prevádzky v roku 1953. Slúži ako hlavná nádrž pre dodávku úžitkovej vody pre priemysel v Novákoch a je významnou súčasťou sústavy stavieb Vodná stavba Nitrianske Rudno - Nováky. „Jednou z kľúčových častí stavby je sklz od bezpečnostného prepadu, situovaný na pravej strane hrádze. Jeho úlohou je bezpečné odvádzanie prietokov počas zvýšených vodných stavov a ochrana celej vodnej stavby,“ opísal SVP.
Spomenul, že po viac ako 70 rokoch prevádzky sa technický stav sklzu výrazne zhoršil, a preto bolo nevyhnutné pristúpiť k včasnému riešeniu stabilizácie vzniknutých stavebných nedostatkov.
Dodávateľa na spracovanie projektovej dokumentácie, ktorá bude základom pre samotnú opravu nevyhovujúceho technického stavu sklzu a bezpečnostného prepadu, vysúťažil SVP ešte v marci. „Pred samotným technickým návrhom bolo potrebné vykonať podrobný monitoring betónovej konštrukcie sklzu aj podložia. Za plnej prevádzky a dodávky vody prebehla manipulácia v nádrži tak, aby projektanti mohli kompletne diagnostikovať, zmonitorovať a geodeticky zamerať všetky časti bezpečnostného prepadu, sklzu aj vývaru,“ priblížili vodohospodári s tým, že po ohlásení manipulácií na Okresnom úrade Prievidza v spolupráci s miestnou organizáciou Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) Prievidza a projektantom stanovili presné postupy a termíny obhliadky.
Obhliadke podľa nich predchádzal výlov rýb z vývaru sklzu, ktorý zabezpečila miestna organizácia SRZ Prievidza, následne prebehlo čerpanie zostatkových vôd a strojné čistenie nánosov vývaru vlastnou špecializovanou technikou podniku.
„Dodávateľ monitoring úspešne zrealizoval v dohodnutom čase so zameraním na statiku, kvalitu betónov a geodetické zameranie. Po ukončení prác SVP zabezpečil finálne strojné dočistenie nánosov a 12. mája bola v nádrži opäť dosiahnutá maximálna prevádzková hladina,“ dodal SVP.