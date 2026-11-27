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Vodohospodári ukončili úpravu toku rieky Hornád v obci Markušovce
Vodohospodári v uplynulých týždňoch zrealizovali úpravu riečneho koryta a spevnenie brehov v problémových úsekoch, kde dochádzalo k ich postupnému narúšaniu a erózii.
Autor TASR
Markušovce 27. novembra (TASR) - Plánované práce na úprave toku rieky Hornád v obci Markušovce na Spiši úspešne dokončili. Vodohospodári v uplynulých týždňoch zrealizovali úpravu riečneho koryta a spevnenie brehov v problémových úsekoch, kde dochádzalo k ich postupnému narúšaniu a erózii. Informovala o tom samospráva na webovej stránke.
„Pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) sa pri realizácii prác sústredili na tri problémové lokality - zákrutu Hornádu pri priemyselnom areáli na Slovenskej ulici, úsek pri Kaplnke sv. Jána Nepomuckého a okolie mosta cez Hornád na Nepomuckého ulici,“ uviedla obec. Realizované úpravy zahŕňali odstraňovanie riečnych nánosov a spevňovanie poškodených brehov kamenným opevnením. Ich cieľom je stabilizovať brehy rieky, obmedziť ich ďalšiu eróziu a prispieť k ochrane priľahlého územia.
Samotná úprava riečneho koryta a stabilizácia brehov pritom nadviazala na práce spojené s výrezom náletových drevín a úpravou brehových porastov, ktoré sa realizovali vlani. „Tieto práce boli pôvodne plánované ešte na rok 2025, ich realizácia však bola presunutá na tento rok,“ vysvetlila obec. Vykonané úpravy podľa samosprávy výrazne prispejú k dlhodobej stabilizácii brehov Hornádu v problémových úsekoch a k ochrane priľahlého územia.
Starostlivosť o brehy Hornádu bude pritom pokračovať aj v nasledujúcom období. SVP obci potvrdil, že bude pokračovať aj v prácach spojených s výrezom náletových drevín a úpravou brehových porastov pozdĺž toku rieky Hornád v Markušovciach.
„Pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) sa pri realizácii prác sústredili na tri problémové lokality - zákrutu Hornádu pri priemyselnom areáli na Slovenskej ulici, úsek pri Kaplnke sv. Jána Nepomuckého a okolie mosta cez Hornád na Nepomuckého ulici,“ uviedla obec. Realizované úpravy zahŕňali odstraňovanie riečnych nánosov a spevňovanie poškodených brehov kamenným opevnením. Ich cieľom je stabilizovať brehy rieky, obmedziť ich ďalšiu eróziu a prispieť k ochrane priľahlého územia.
Samotná úprava riečneho koryta a stabilizácia brehov pritom nadviazala na práce spojené s výrezom náletových drevín a úpravou brehových porastov, ktoré sa realizovali vlani. „Tieto práce boli pôvodne plánované ešte na rok 2025, ich realizácia však bola presunutá na tento rok,“ vysvetlila obec. Vykonané úpravy podľa samosprávy výrazne prispejú k dlhodobej stabilizácii brehov Hornádu v problémových úsekoch a k ochrane priľahlého územia.
Starostlivosť o brehy Hornádu bude pritom pokračovať aj v nasledujúcom období. SVP obci potvrdil, že bude pokračovať aj v prácach spojených s výrezom náletových drevín a úpravou brehových porastov pozdĺž toku rieky Hornád v Markušovciach.