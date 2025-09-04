< sekcia Regióny
Vodohospodári v obci Palota čistia prehrádzky na potoku
Predpokladané náklady na aktuálne práce odhadujú vo výške 44.080 eur. Financovanie zabezpečuje podnik zo svojho rozpočtu.
Autor TASR
Palota 4. septembra (TASR) - Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) realizuje od začiatku augusta čistiace práce na Palotskom potoku v obci Palota v okrese Medzilaborce. Odstraňujú nánosy spred dvoch kamenných prehrádzok v obci. Ako pre TASR uviedol hovorca SVP Marián Bocák, pracovať by mali ešte približne dva týždne v závislosti od aktuálnych klimatických a hydrologických podmienok.
„Kamenné prehrádzky boli v minulosti vybudované za účelom zvýšenia protipovodňovej ochrany obce Palota. Slúžia na sploštenie povodňovej vlny a zároveň zachytávajú nánosy, aby nedochádzalo k znižovaniu prietočnej kapacity Palotského potoka pod predmetnými stavbami,“ doplnil hovorca.
Predpokladané náklady na aktuálne práce odhadujú vo výške 44.080 eur. Financovanie zabezpečuje podnik zo svojho rozpočtu. Na realizácii zásahu sa podieľa približne sedem zamestnancov Povodia Bodrogu, odštepného závodu Trebišov. Pri práci využívajú aj kráčajúce rýpadlo, kolesové rýpadlo a nákladné auto.
