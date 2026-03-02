< sekcia Regióny
Vodohospodári zbavia vybrané toky pri Zvolene kontaminovaných nánosov
Hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Bocák dodal, že sedimenty sú kontaminované starými environmentálnymi záťažami, ktoré sú v areáli bývalej Bučiny.
Autor TASR
Zvolen 2. marca (TASR) - Opakované znečistenie vôd potoka Zolná a následne rieky Slatiny pri Zvolene môže zmierniť pripravovaná aktivita Povodia Hrona. Odstránia nánosy v potoku Zolná, ktoré zmenšujú projektovanú kapacitu koryta približne o tretinu. TASR o tom informovala Ľubica Mojžišová z tlačového oddelenia mesta Zvolen.
Hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Bocák dodal, že sedimenty sú kontaminované starými environmentálnymi záťažami, ktoré sú v areáli bývalej Bučiny. Objasnil, že odstránenie sedimentov však neznamená odstránenie príčiny znečistenia. „Je to len pilotnou fázou odstraňovania kontaminovaných sedimentov pod areálom bývalej Bučiny. Prioritným zámerom je obnovenie prietočnej kapacity koryta Zolnej,“ zdôraznil. Samotné environmentálne záťaže sa nachádzajú vo vyššie položenom úseku potoka, v samotnom areáli Bučiny.
Mesto pripomína, že s prácami začnú po získaní potrebných finančných prostriedkov a po ukončení procesu verejného obstarávania na uskladnenie sedimentov ako nebezpečného odpadu. Dlhodobo ich neodstraňovali práve pre ich nebezpečný charakter. Z dna potoka plánujú odstrániť 3000 metrov kubických kontaminovaných nánosov, na ich likvidáciu požadujú dotáciu z envirofondu. Žiadosť podali vlani v novembri. „Vodohospodársky podnik doposiaľ nedisponuje oficiálnym stanoviskom, predpokladáme, že žiadosť sa aktuálne nachádza v procese vyhodnocovania Environmentálnym fondom,“ spomenul Bocák.
Odtokové pomery potoka Zolná v minulosti upravili pre výstavbu Bučiny. Vodný tok v areáli Bučiny prekryli, aby mohli vytvoriť novú súvislú plochu. Dôvodom bolo aj využívanie povrchovej vody vo výrobnom procese.
