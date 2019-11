Vodohospodári znižujú hladinu nádrže Ružiná, čaká ju generálna oprava

Ružiná 15. novembra (TASR) – Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) začal so znižovaním hladiny vody v priehrade Ružiná v okrese Lučenec. Informoval o tom Tomáš Januš z referátu komunikácie SVP s tým, že cieľom je úplné vypustenie nádrže, po ktorom začne správca rozsiahlu opravu objektov vodnej stavby.



„Znižovanie zo súčasnej úrovne hladiny 251 metrov nad morom (n. m.) na minimálnu prevádzkovú hladinu 242 metrov n. m. bude postupné, maximálna rýchlosť poklesu bude 30 centimetrov denne. Priebežne bude vykonávaný výlov rýb, ktorý zabezpečí Slovenský rybársky zväz,“ uviedol Januš.



Doplnil, že prioritne budú vykonané tie opravy, ktoré umožnia začatie opätovného napúšťania nádrže, už v priebehu vykonávania ostatných prác. „Stavebné práce budú trvať do konca roka 2020. Opravu vodnej stavby nariadil Okresný úrad Lučenec na základe nevyhovujúceho technického stavu,“ vysvetlil Januš.



Rozsahom ide podľa jeho slov o generálnu opravu vodnej stavby, ktorá pozostáva z opravy betónových a kovových konštrukcií, elektroinštalácií a ovládacích prvkov, sfunkčnenia provizórneho hradenia na návodnej strane hrádzového telesa, ako aj odstránenia priesakov na kontakte zemného telesa a komunikačnej a odpadovej chodby na jednotlivých dilatačných blokoch.



Vodná stavba Ružiná bola vybudovaná v období rokov 1969 - 1973, do trvalej prevádzky bola uvedená v roku 1974. Účelom priehrady s rozlohou 170 hektárov a celkovým objemom viac ako 15 miliónov kubických metrov je sploštenie povodňovej vlny, vyrovnávanie nerovnomerných prietokov v Budinskom a Krivánskom potoku, akumulácia vody pre zabezpečenie povrchovej vody pre priemysel a poľnohospodárstvo, ale aj využitie hydroenergetického potenciálu v malej vodnej elektrárni či rekreácia a rybárstvo.