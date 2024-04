Vodohospodári:Oprava hrádze na Zemplínskej Šírave chráni pred povodňou

Zalužice 25. apríl (TASR) - V oblasti juhozápadnej hrádze vodnej stavby Zemplínska Šírava pri obci Zalužice prešiel bezpečnostný priepad rekonštrukciou. Ako pre TASR uviedol hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák, oprava bola nevyhnutná na zabezpečenie bezpečného a efektívneho fungovania hrádze. Náklady prevýšili 900.000 eur.



"V závislosti od rozsahu ďalšieho poškodenia by mohlo dôjsť k obmedzeniu jej prevádzky respektíve až k ohrozeniu prevádzkyschopnosti celej stavby a bolo by potrebné ju vypustiť," uviedol hovorca SVP. Projekt bol financovaný z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Životné prostredie.



Pred rekonštrukciou v roku 2015 zaznamenali vodohospodári na ľavom krídle priepadu výrazné poškodenia. "Po zahradení výpustu v deliacom pilieri a vyčerpaní vývaru bolo zistené, že opevnenie dna pod vývarom je poškodené hlavne výtokom z pilierového výpustu. Nachádzal sa tam výmoľ s plochou cca 100 štvorcových metrov, hlboký cca 2,5 metra," opísal poškodenia Bocák s tým, že niektoré konštrukcie boli poškodené zvetrávaním a vodnou eróziou, a miestami bola obnažená aj výstuž.



SVP zdôrazňuje, že v prípade nedostatku finančných prostriedkov z EÚ by museli tieto nákladné opravy financovať zo štátneho rozpočtu alebo kombinovanými zdrojmi.



V prípade stavby pri obci Zalužice ide o betónový, gravitačný, voľný, nehradený priepad. Budoval sa v rokoch 1961 až 1966. Slúži na odvedenie vody zo Zemplínskej Šíravy do odpadového kanála.



SVP predpokladá, že na Zemplínskej Šírave budú potrebné aj ďalšie opravy, ako rekonštrukcie hrádzí v katastroch obcí Jovsa, Lúčky a Zalužice, ako aj modernizácia pozorovacieho systému a rekonštrukcie administratívnych častí vodnej stavby.



Zemplínska Šírava, využívaná predovšetkým na rekreačné účely, má kľúčový význam v ochrane pred záplavami pre obyvateľov Michaloviec a okolitých obcí. Jej strategický význam sa ukázal počas veľkých povodní v rokoch 1999 a 2010.