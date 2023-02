Vodohospodárska výstavba má obnoviť mokrade v ramennej sústave Dunaja

Bratislava 13. februára (TASR) - Štátny podnik Vodohospodárska výstavba (VV) realizuje projekt na obnovu a zlepšenie stavu mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj v okrese Dunajská Streda. Projekt získal grant 429.244 eur z Nórska a je spolufinancovaný sumou 75.749 eur zo štátneho rozpočtu SR. TASR o tom informovala VV.



"Výsledkom projektu bude obnova biotopov, prebudovanie dvoch línií prehrádzok, vďaka ktorým sa v oblasti zvýši prietok rieky, dosiahne sa vyššia dynamika zmien hladiny a navyše bude možné prietok regulovať a zabezpečiť tak lepšiu distribúciu a zásoby vody," priblížil štátny podnik. Aktivity v tejto súvislosti sa začali vo februári minulého roka a ukončené budú v apríli toho budúceho. Dotknutými územiami sú Bačianske, Bodícke a Gabčíkovské rameno, ktoré sú súčasťou územia európskeho významu Dunajské luhy.



Ako podotkol Pavel Frankovský zo Slovenského vodohospodárskeho podniku, prebudovaním niektorých línií na vyššie prietoky sa umožní vyššia dynamika prúdenia a potrebná dynamika zmien hladiny v území. To bude mať podľa neho vplyv na zlepšenie stavu ekosystému mokradí.



Rastliny a živočíchy sú závislé od vodného režimu v tomto území, uviedol hydrobiológ Juraj Hajdu zo Štátnej ochrany prírody SR. "Všetko, čo tu máme, celý ekosystém je závislý od vody, len čo sa mokraď stratí, celé územie degraduje," povedal. Všetky ľudské aktivity, teda aj vybudovanie Vodného diela Gabčíkovo, si vyžadovali výrazné zásahy a tie vyvolali v území zmeny. "Tým, že bola odvedená voda do prívodného kanála hydroelektrárne, o to menej vody sa dostáva do pôvodného koryta rieky, a to sa musí vodou dotovať," dodal Hajdu.