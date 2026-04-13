Vodohospodársky podnik chce dobudovať merné zariadenia na Hrone
SVP odporúča pozorovacie sondy na hrádzi ako nadzemné.
Autor TASR
Bratislava 13. apríla (TASR) - Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) chce dobudovať merné zariadenia na rieke Hron v Banskej Bystrici. Vyhlásil preto tender. Odhadovaná hodnota zákazky je 20.305 eur. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
„Projekt meraní rieši návrh realizácie sedem kusov pozorovacích sond v mieste poškodených, resp. zničených sond, ktoré budú sledovať priesakový hladinový režim vody telesom ochrannej hrádze,“ priblížil podnik.
Vysvetlil, že pozorovacie sondy budú vybudované na korune ľavostrannej a pravostrannej ochrannej hrádze v Banskej Bystrici. Budú slúžiť na sledovanie účinnosti protipriesakových opatrení, ako aj na posudzovanie celkovej bezpečnosti vodnej stavby na základe vyhodnotenia priebehov hladín vody pri priemerných a zvýšených vodných stavoch v rieke Hron. SVP odporúča pozorovacie sondy na hrádzi ako nadzemné.
