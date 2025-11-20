< sekcia Regióny
Vodohospodársky podnik ponúka na predaj budovu v Banskej Štiavnici

Autor TASR
Banská Štiavnica 20. novembra (TASR) - Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) opakovane predáva budovu bývalého generálneho riaditeľstva v historickom centre Banskej Štiavnice, tentokrát so zníženou cenou. Vyplýva to z údajov zverejnených na internetovej stránke podniku.
Podnik sa budovu, v ktorej aktuálne sídli banskoštiavnická základná umelecká škola (ZUŠ), snažil predať aj v uplynulých mesiacoch. Do súťaže, ktorú vyhlásil ešte v auguste tohto roka, sa však podľa hovorcu SVP Mariána Bocáka nikto neprihlásil.
Bocák dodal, že nový verejný výber uchádzača vyhlásil SVP ešte koncom októbra. Ako sa uvádza v podmienkach pre verejný výber, vyvolávacia cena za odpredaj majetku je 1,380 milióna eur bez DPH. V predchádzajúcej súťaži bola cena viac ako 1,455 milióna eur bez DPH.
Budova niekdajšieho sídla štátneho podniku je národnou kultúrnou pamiatkou. Po zmene sídla ju SVP označil ako dubiózny majetok, nepotrebný pre výkon činnosti. V roku 2023 po ničivom požiari v centre Banskej Štiavnice ju poskytlo vedenie podniku bezodplatne mestu Banská Štiavnica pre dočasné sídlo ZUŠ. Bocák doplnil, že využívať ju môže bezodplatne do konca júna budúceho roka.
