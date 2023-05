Vodopád v Lúčkach má nové osvetlenie v rôznych farebných prevedeniach

Lúčky 10. mája (TASR) - Turisticky vyhľadávaný vodopád v kúpeľnej obci Lúčky, okres Ružomberok, má nové osvetlenie. Dá sa ovládať pomocou aplikácie a ponúka možnosť šiestich farebných prevedení a jednej neutrálnej farby. Projekt za takmer 35.000 eur podporila Miestna akčná skupina (MAS) Dolný Liptov.



Kúpeľná obec z dolného Liptova podľa starostu Branislava Hrbčeka nemá o turistov núdzu, no v súvislosti so zmodernizovaním osvetlenia je návštevníkov rapídne viac. Dodal, že vodopád v centre obce je jediný v strednej Európe.



Pri vodopáde v minulosti existovalo staré osvetlenie. Bolo však umiestnené na stožiaroch a tak, že ho bolo na záberoch vidieť a neponúkalo také možnosti ako to súčasné. Spoluprácu na projekte s MAS vníma starosta pozitívne. "Kým by sa na to našetrili peniaze v obci, bolo by to tak na desať rokov," skonštatoval.