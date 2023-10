Vodozádržné opatrenia v Prievidzi pomôžu zmierniť klimatickú zmenu

Prievidza 14. októbra (TASR) - Revitalizáciu Mierového námestia na sídlisku Píly a mestského parku zabezpečuje v tomto období samospráva Prievidze. Cieľom stavebných prác je zadržať vodu v krajine a zmierniť tak dosahy klimatickej zmeny. Rekonštrukcia námestia je tesne pred dokončením, v mestskom parku si práce vyžiadali úpravu projektu.



Práce v mestskom parku budú zamerané predovšetkým na úpravu chodníkov, na sídlisku Píly na rekonštrukciu plochy a sadové úpravy. "Obe staveniská sú v procese, pričom na Mierovom námestí sa blížime do finále, stačí osadiť mobiliár a urobiť posledné úpravy terénu a zelene," načrtla pre TASR hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



V mestskom parku podľa nej zrejme dôjde k zdržaniu odovzdania diela. "Objavili sa tam totiž drobné problémy, keďže výrobca navrhovaného vodopriepustného betónu nám uviedol, že neodporúča položenie v nadväznosti na technologické postupy. Hľadať tak budeme nejaké nové riešenie, a tým sa nám predĺži termín ukončenia diela," ozrejmila.



Realizáciou vodozádržných opatrení mesto sleduje lepší kolobeh vody v prírode a eliminovalo tak dosahy klimatickej zmeny. "Gro prác spočíva v tom, že na Mierovom námestí a v mestskom parku budú vymenené pôvodné chodníky, či už asfaltu alebo klasického betónu za vodopriepustné materiály. Na Mierovom námestí to budú mlatové chodníky a čakáme na riešenie v mestskom parku," priblížila Krajčiová.



Stavebnými úpravami na Mierovom námestí sleduje samospráva i jeho lepšiu reprezentáciu. "Táto plocha bola takým zabudnutým námestím. My aj v kontexte s otvorením novej centrálnej knižnice v susedstve by sme radi vytvorili priestor, ktorý bude slúžiť obyvateľom na odpočinok. S tým súvisí i výmena mobiliáru, došlo tam k presvetleniu zelene a odstráneniu kríkových porastov a zasadeniu kvetov," dodala hovorkyňa.



Celkové náklady predstavujú približne 360.000 eur. Na realizáciu opatrení získala samospráva nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške 268.411,99 eura z Operačného programu Kvalita životného prostredia, zvyšnú sumu zaplatí zo svojho rozpočtu. Práce v mestskom parku zabezpečuje spoločnosť Strabag, na Mierovom námestí firma M-Silnice. Zrealizovať ich musia v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP do konca tohto roka.