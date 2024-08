Vodu vo Veľkom Kolpašskom jazere pre žltý povlak preverujú hygienici

Banský Studenec 15. augusta (TASR) - Vodnú hladinu Veľkého Kolpašského jazera v Banskom Studenci (okres Banská Štiavnica) pokrýva na niektorých miestach žltý povlak. O vzniknutej situácii už boli informovaní aj regionálni hygienici, ktorí v stredu (14. 8.) odobrali z jazera vzorky. Predpokladajú, že by mohlo ísť o sinicový vodný kvet.



Vedúca oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Žiari nad Hronom Darina Doletinová pre TASR uviedla, že vzorky na jazere odoberali aj 31. júla, vo vyšetrených ukazovateľoch boli vyhovujúce. Dodala, že len čo budú hygienici poznať výsledky stredajších odberov, informovať budú verejnosť aj obec Banský Studenec.



"Na základe informácií získaných od verejnosti, zaslaných fotografií a videí len predpokladáme, že by mohlo ísť o sinicový vodný kvet. Je potrebné si však počkať na výsledky laboratórnych analýz," dodala Doletinová s tým, že na jazere stále platí kúpanie sa na vlastné riziko.



Podľa starostu Banského Studenca Pavla Santorisa zafarbenie vodnej hladiny ľudí od kúpania neodradilo. "Ľudia si myslia, že je to nejaký peľ. Občas sa to objaví. Nie je to nič nové, sem-tam sa to objaví, ale teraz vo väčšom množstve," uviedol v tejto súvislosti.



Aktuálny stav eviduje aj Slovenský vodohospodársky podnik (SVP), ktorý je v kontakte aj s RÚVZ. Podľa hovorcu SVP Mariána Bocáka ide pravdepodobne o jav, ktorý je spôsobený aktuálne horúcim počasím bez zrážok a bez prítoku vody do jazera.



"Z vodohospodárskeho hľadiska v tejto veci nerobíme žiadne opatrenia. RÚVZ po zanalyzovaní vzoriek na svojej stránke uvedie, či je voda vhodná, resp. nie je vhodná na kúpanie," podotkol Bocák.