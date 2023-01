Vodu z Chemka Strážske má čistiť špeciálne filtračné zariadenie

Strážske 27. januára (TASR) - Vodu vytekajúcu z kopca navozenej skládky z bývalého závodu Chemko Strážske vo zvernici Orlová bude filtrovať špeciálne čistiace zariadenie. Vedci zo Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave pracujú na jeho vývoji. V piatok sa v areáli bývalého závodu uskutočnila kontrola stavu podložia s cieľom určenia termínu začatia sanačných prác.



Z tlačového odboru rezortu vnútra pre TASR uviedli, že boli zároveň odobraté ďalšie kontrolné vzorky, sledujúc zmeny kontaminácie danej lokality.



"Vláda schválila tri bodové zdroje znečistenia. Ošipáreň, tá je vyprázdnená a zamurovaná. Tepláreň, na tej sa pracuje, a teraz sa pokračuje v odstránení vody, ktorá by odtekala do lesa," vysvetlil Ladislav Štibrányi z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Dá sa to podľa neho urobiť tak, že sa prehradí potôčik, ktorý vyteká dvoma hrádzami. "Vytvoria sa rezervoáre vody, do ktorých by sa mohlo namontovať čistiace zariadenie," vysvetlil.



Vedci z STU v laboratóriu pripravujú špeciálne filtre na čistenie vody. "Bude to čistené chemicky, absorpciou. Vieme znížiť 300-násobne koncentráciu PCB do desiatich minút, čo by malo stačiť. Potrebujeme mať päť- až desaťkubíkový rezervoár, z ktorého bude voda pretekať cez čistiace zariadenie. Kým to nie je, žiaľ, sa nedá tá voda čistiť," vysvetlil Štibrányi.



Ide podľa jeho slov o unikátnu technológiu, ktorú vyvíjajú na objednávku. "Samozrejme, skúsenosti, ktoré získame pri tom, by sme chceli využiť aj na postavenie technických prvkov, ktoré by umožnili celoplošné čistenie, hlavne pôdy," priblížil Štibrányi.