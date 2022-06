Vodou z dažďovej záhrady budú žiaci z Kriváňa polievať ovocné kríky

Kriváň 29. júna (TASR) - Plody ako hrozno, ríbezle či aróniu budú pestovať žiaci Základnej školy v Kriváni v okrese Detva. Na ich zalievanie využijú vodu z dažďovej záhrady, ktorú krátko pred koncom školského roku 2021/2022 dokončili a predstavili verejnosti.



Ako pre TASR uviedla riaditeľka školy Katarína Valocková, projektom reagovali na výzvu Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica s názvom Klíma nás spája. "Dažďovú záhradu sme vybudovali medzi dvomi objektmi školy. Z jedného pavilónu školy sme zviedli vodu do štrkovej jamy a tiež do zberných nádob, z ktorých teraz polievame našu záhradu," priblížila projekt riaditeľka. "Voda tak ostáva v priestore a aj sa tam využíva," dodala.



Žiaci v areáli záhrady vysadili ovocné stromy a kríky. Vedenie školy pripravuje osadiť do priestoru ešte mobiliár, ktorý by slúžil ako exteriérová učebňa.



Okrem finančnej podpory Živice získali ďalšie zdroje od sponzorov a časť nákladov vykryli z vlastných peňazí. Ako uviedla učiteľka školy Mária Sárová, projekt realizovali žiaci počas celého školského roku, samotnú stavbu záhrady od novembra 2021 do mája 2022.



ZŠ v Kriváni má aktuálne 24 pedagogických a desať nepedagogických zamestnancov. Do školy chodí momentálne 229 žiakov, a to nie len z Kriváňa, ale aj z Korytárok, Podkriváňa alebo Mýtnej. "Pri príprave žiakov na ďalšie štúdium v technických smeroch spolupracujeme so Spojenou školou v Detve," doplnila riaditeľka.