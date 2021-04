Vodu z odkaliska Poša filtruje zeolit, starostovia očakávajú viac

Strážske 7. apríla (TASR) – Vodu vytekajúcu z odkaliska Poša v katastroch obcí Nižný Hrušov a Poša v okrese Vranov nad Topľou už niekoľko dní filtruje zeolit. Spoločnosť TP2 prevádzkujúca odkalisko sa tak snaží naplniť jedno z opatrení, ktoré jej v súvislosti s mimoriadnym zhoršením kvality vôd na vodnom toku Kyjov koncom januára tohto roka udelila Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP). Tá tento spôsob považuje za čiastočné naplnenie úlohy, starostovia okolitých obcí očakávali od pôvodcu znečistenia profesionálnejšie riešenie.



Ako v utorok informoval médiá generálny riaditeľ SIŽP Ján Jenčo, spoločnosť TP2 síce v rámci opatrení nariadených SIŽP predložila návrhy na trvalejšie čistenie odpadových vôd, zmenu merného objektu i manipulačného poriadku odkaliska a na filtrovanie vody z odkaliska použila zeolit, no podľa neho očakávania inšpekcie naplnila len čiastočne. "Vo veľkej miere budú (opatrenia, pozn. TASR) predmetom ešte ďalšieho konania zo strany inšpekcie, nepriamo útvaru inšpekcie ochrany vôd v súvislosti s riešením mimoriadneho zhoršenia vôd, priamo v súvislosti s vydaním integrovaného povolenia, keďže ide o dlhodobé riešenie tejto situácie," uviedol.



V prípade zeolitu poukázal Jenčo na skutočnosť, že prevádzkovateľ odkaliska neposkytol SIŽP žiadne technické parametre, čo sa frakcie alebo kvality použitej horniny týka a tiež na fakt, že približne desať ton zeolitu je na mieste výpuste len voľne vysypaných. "Zeolit má sorpčnú kapacitu, ktorá keď sa naplní, zeolit musí byť vymenený," podotkol s tým, že SIŽP považuje využívanie zeolitu len za dočasné riešenie.



Podľa Jenčových slov sa prevádzkovateľ odkaliska zaviazal vykonávať pravidelnú analýzu filtrovaných vôd, a to v sedemdňových intervaloch. Ako dodal, keďže TP2 odpadové vody z prevádzok v areáli Chemka Strážske aktuálne do odkaliska nevypúšťa, časť odpadových vôd likviduje v čistiarni odpadových vôd (ČOV) v Michalovciach, časť má likvidovať v Maďarsku.



"Trošku sme sklamaní z toho, čo sa udialo dnes, pretože po poslednom zasadnutí pracovnej skupiny sme čakali viac, mobilnú filtrovaciu stanicu. Ako to TP2 vyriešila, sa mi zdá veľmi laické," zhodnotila v utorok aktuálny stav odkaliska starostka obce Nižný Hrabovec Marcela Pčolinská, pričom poukázala na skutočnosť, že kým nie je urobený komplexný rozbor látok nachádzajúcich sa v odkalisku, objektívne nie je možné navrhnúť vhodnú technológiu.



Podľa slov starostu Nižného Hrušova Jána Fenčáka síce Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v okolí odkaliska geologický prieskum vykonal, prieskumný vrt však priamo v odkalisku vykonaný nikdy nebol. "Bolo by zaujímavé ho preskúmať a porovnať s výsledkami, ktoré boli urobené v roku 2008, keď odkalisko prešlo do súkromných rúk. Tým porovnaním by sa dala aj jasne určiť zodpovednosť," podotkol v súvislosti s potrebou určenia povinnej osoby, ktoré predchádza samotnej likvidácii environmentálnej záťaže.



Ako dodal, aktuálne sa však starostovia okolitých obcí usilujú najmä o to, aby sa kvalita vôd v Kyjovskom potoku dostala "na úroveň uznesenia vlády o kvalite povrchových vôd". "My nechceme, aby sa v celom podniku zastavila výroba, my len chceme, aby ČOV fungovala podľa platnej slovenskej a európskej legislatívy, čo sa doteraz nedialo," uzavrela Pčolinská.