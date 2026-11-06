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Vojaci a Múzeum SNP znova organizujú Veteránsku kvapku krvi
Darovanie krvi bude prebiehať od 8.00 do 11.00 h v priestoroch múzea.
Autor TASR
Banská Bystrica 6. novembra (TASR) - V priestoroch Múzea Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici sa 12. novembra uskutoční Veteránska kvapka krvi, ktorá sa koná v rámci projektu aktívnej pamäti Dňa veteránov. Podujatie „Daj zo seba to najlepšie - Daruj krv, zachráň život!“ organizujú zástupcovia Múzea SNP v spolupráci s predstaviteľmi Ministerstva obrany SR, Spoločného operačného veliteľstva (SOV) Ozbrojených síl (OS) SR v Banskej Bystrici a Národnou transfúznou službou. TASR o tom v piatok informovala Lenka Meravá zo SOV.
„Spojili sme sa, aby sme vytvorili tradíciu. Veteránska kvapka krvi je projekt aktívnej pamäti Múzea SNP, ktorý prepája historický odkaz SNP s hodnotami služby vlasti v súčasnosti. Prostredníctvom stretnutia generácií veteránov, vzdelávania mladých ľudí a dobrovoľného darovania krvi symbolicky premieňame historickú pamäť na konkrétnu pomoc, a to záchranu ľudského života,“ priblížila Lucia Sotáková z Múzea SNP.
Ako doplnil Ján Rosenberger zo SOV, podujatie sa tento rok uskutoční už po druhýkrát.
„Prvýkrát sa Veteránska kvapka krvi konala v júni. Som rád, že v ňom môžeme pokračovať a podarilo sa nám ju pripraviť tento rok už po druhý raz. Naším cieľom je podporiť zásobu krvi, ktorá je neustále potrebná na záchranu ľudských životov a zároveň prezentovať hodnoty, ktoré sú vlastné príslušníkom OS ako solidarita, obetavosť a pripravenosť pomáhať,“ zdôraznil Rosenberger.
Darovanie krvi bude prebiehať od 8.00 do 11.00 h v priestoroch múzea. Krv môžu darovať osoby od 18 do 60 rokov, v dobrom zdravotnom stave s hmotnosťou minimálne 50 kilogramov.
V rámci programu bude od 9.00 h beseda s príslušníkom OS a historikom Múzea SNP. Po nej nasleduje premietanie filmu Chlapec z Povstania a beseda s veteránom SNP Vladimírom Strmeňom. O 11.30 h sa v areáli Pamätníka SNP uskutoční pietny akt spolu s vysadením symbolickej veteránskej ruže.
„Spojili sme sa, aby sme vytvorili tradíciu. Veteránska kvapka krvi je projekt aktívnej pamäti Múzea SNP, ktorý prepája historický odkaz SNP s hodnotami služby vlasti v súčasnosti. Prostredníctvom stretnutia generácií veteránov, vzdelávania mladých ľudí a dobrovoľného darovania krvi symbolicky premieňame historickú pamäť na konkrétnu pomoc, a to záchranu ľudského života,“ priblížila Lucia Sotáková z Múzea SNP.
Ako doplnil Ján Rosenberger zo SOV, podujatie sa tento rok uskutoční už po druhýkrát.
„Prvýkrát sa Veteránska kvapka krvi konala v júni. Som rád, že v ňom môžeme pokračovať a podarilo sa nám ju pripraviť tento rok už po druhý raz. Naším cieľom je podporiť zásobu krvi, ktorá je neustále potrebná na záchranu ľudských životov a zároveň prezentovať hodnoty, ktoré sú vlastné príslušníkom OS ako solidarita, obetavosť a pripravenosť pomáhať,“ zdôraznil Rosenberger.
Darovanie krvi bude prebiehať od 8.00 do 11.00 h v priestoroch múzea. Krv môžu darovať osoby od 18 do 60 rokov, v dobrom zdravotnom stave s hmotnosťou minimálne 50 kilogramov.
V rámci programu bude od 9.00 h beseda s príslušníkom OS a historikom Múzea SNP. Po nej nasleduje premietanie filmu Chlapec z Povstania a beseda s veteránom SNP Vladimírom Strmeňom. O 11.30 h sa v areáli Pamätníka SNP uskutoční pietny akt spolu s vysadením symbolickej veteránskej ruže.