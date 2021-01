Vojaci budujú provizórne premostenie Hornádu, pôvodný most je uzavretý

Bratislava 6. januára (TASR) - Vojaci budujú od 4. januára provizórne premostenie rieky Hornád medzi obcami Kysak a Veľká Lodina (okres Košice-okolie). Pôvodný most tam bol pre havarijný stav uzavretý ešte v auguste minulého roka, pričom v októbri došlo aj k jeho zrúteniu. TASR o tom informovala Mária Precner z tlačového oddelenia Kancelárie ministra obrany SR.



Obyvatelia tak zatiaľ musia využívať nevyhovujúcu a niekoľkonásobne dlhšiu obchádzkovú trasu, ktorá komplikuje dojazd aj pre zložky integrovaného záchranného systému. "Zdravie a životy ľudí sú na prvom mieste, a to za každých okolností," uviedol šéf Ministerstva obrany (MO) SR Jaroslav Naď (OĽANO). Budovanie premostenia by malo trvať približne desať dní.



Obchádzka zatiaľ vedie okolo vodnej nádrže Ružín. "Počas povodní bola obchádzková trasa v niektorých úsekoch úplne neprejazdná. Vybudovanie dočasného mostného provizória sme aj z tohto dôvodu vyhodnotili ako nevyhnutné a jediné riešenie tejto situácie," doplnila prednostka Okresného úradu Košice-okolie Zuzana Vozár Kakaščíková.



Premostenie budujú profesionálni vojaci zo Ženijného práporu Sereď spolu s hasičmi Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Humennom. Prvky ťažkej mostnej súpravy poskytla okresnému úradu Správa štátnych hmotných rezerv SR.