Vojaci darovali v Banskej Bystrici vyše 108 litrov krvi
Podľa veliteľa brigády je hlavným cieľom pomôcť pacientom, ktorí krv potrebujú, ale tiež preukázať spolupatričnosť s krajinou, v ktorej pôsobia.
Autor TASR
Banská Bystrica 5. decembra (TASR) - Vojaci mnohonárodnej brigády NATO v uplynulých mesiacoch darovali v Banskej Bystrici spoločne vyše 108 litrov krvi. Velenie brigády v piatok v banskobystrickom odbernom centre Národnej transfúznej služby (NTS) odovzdalo zdravotníkom i ďakovnú plaketu za podporu a spoluprácu.
Príslušníci mnohonárodnej brigády zo Španielska, Česka, Slovinska, Rumunska, Portugalska a Slovenska darovali v Banskej Bystrici krv v období od júla do novembra. Podľa veliteľa brigády je hlavným cieľom pomôcť pacientom, ktorí krv potrebujú, ale tiež preukázať spolupatričnosť s krajinou, v ktorej pôsobia. „Krv jedného vojaka nie je veľa, ale darovanie krvi veľkým množstvom vojakov je jasnou správou, že príslušníci, ktorí sú tu nasadení a prišli zďaleka, tiež podporujú slovenskú spoločnosť,“ uviedol pre médiá veliteľ Ángel José Espiga Gómez.
Vojaci mnohonárodnej brigády darovali v ostatných mesiacoch spoločne približne 108,3 litra krvi, čo je doposiaľ v rámci jej pôsobenia na Slovensku rekord. Celkovo išlo o vyše 220 odberov. „Toto množstvo by sme na našej stanici pri priemernej návštevnosti zabezpečili počas jedného týždňa. Vojaci k nám chodili v etapách, vždy ich prišlo okolo 50 v piatich alebo šiestich vlnách,“ priblížil lekár z odberného centra NTS v Banskej Bystrici Roman Múkera.
Krv vojakov, rovnako ako iných darcov, bude použitá na pomoc zraneným po dopravných nehodách, pacientom podstupujúcim náročné operácie i deťom bojujúcim s vážnymi ochoreniami. „Zásoby krvi sú potrebné v každom ročnom období. Teraz v zime máme hraničné zásoby krvnej skupiny AB negatív, takže aj touto cestou by som chcel darcov vyzvať, aby prišli darovať,“ doplnil Múkera.
