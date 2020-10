Vojaci na Orave pomáhajú v teréne i hygienikom pri kontrolách

Dolný Kubín 14. októbra (TASR) – Hygienikom na Orave asistujú pri kontrolách dodržiavania protiepidemických opatrení vojaci. V teréne pôsobia denne, v stredu prešli viaceré oravské obce. Podľa šéfky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Dolnom Kubíne Márie Varmusovej sa kontroly ukázali ako efektívne, vďaka nim majú prehľad o dodržiavaní opatrení.



„Naši príslušníci sú rozdelení do dvoch skupín. Jedna je technického charakteru, kde plnia úlohy spojené s asistenciou na infolinke. Tiež pomáhajú s trasovaním kontaktov ľudí, u ktorých sa potvrdila nákaza novým koronavírusom,“ uviedol Martin Roš z martinskej posádky.



Druhá časť vojakov podľa Roša pôsobí denne v teréne, kde zabezpečuje asistenciu pre pracovníčky RÚVZ. „Vojaci sú pripravení a musia byť pripravení plniť akékoľvek asistenčné úlohy, ktoré sa od nich očakávajú. Myslím si, že je to pre nich aj príjemné spestrenie. Máme nastavenú zmennosť, tá momentálne spočíva v trojdennom striedaní sa,“ priblížil Roš s tým, že pracujú vždy podľa potreby, snažia sa prispôsobiť pracovnému času pracovníčok úradu.



Šéfka dolnokubínskeho RÚVZ načrtla, že vojaci v teréne dohliadajú na dodržiavanie opatrení u ľudí, ktorí majú byť v karanténe alebo v domácej izolácii, požiadali o testovanie, alebo sa u nich potvrdila nákaza novým koronavírusom. „Keby sme nemali armádu, nemali by sme dostatok odborných zamestnancov, aby mohli prekontrolovať dodržiavanie opatrení,“ skonštatovala.