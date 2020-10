Vojaci pomáhajú pri pandémii nového koronavírusu aj na hornej Nitre

Bojnice 14. októbra (TASR) - Príslušníci Ozbrojených síl SR pomáhajú pri zvládaní pandémie nového koronavírusu aj na hornej Nitre. Pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva (RÚVZ) Prievidza so sídlom v Bojniciach zabezpečujú dodržiavanie opatrení v mobilnej odberovej jednotke, hygienikom pomáhajú i pri administratíve.



"Posily z Ministerstva obrany SR nám prišli tento týždeň. Máme dvoch príslušníkov, ktorí nám pomáhajú hlavne pri zabezpečení mobilného odberového miesta. Robia poriadok pri mieste, aby ľudia dodržiavali patričné opatrenia," uviedla v stredu regionálna hygienička Zuzana Tornócziová. Pomoc vojakov podľa nej hygienici vítajú, a to najmä tím na odberovom mieste.



O rozšírení pomoci o ďalších vojakov zatiaľ RÚVZ neuvažuje. "Záleží to od situácie, aká nastane. Zatiaľ stačia dvaja, pretože hneď, ako mobilné odberové miesto prestane mať ordinačné hodiny, sú presunutí k nám na pracovisko a podieľajú sa na administratíve," ozrejmila Tornócziová.



Hygienici podľa nej zaznamenávajú v súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie i stúpajúce nároky na prácu. "Tým, že sme reprofilizovali zamestnancov, v podstate celý úrad pracuje na COVID-19, zatiaľ nám kapacity postačujú a prácu zvládame. Prijali sme 'dohodárov', študentov z vysokých škôl. Pracujeme nielen osem hodín, ale i viac hodín a cez víkendy," dodala.