Vojaka L. Š. Gabriša si uctia 480-kilometrovou jazdou na koňoch

Mojtín 15. júla (TASR) – Takmer 500-kilometrová jazda na koňoch v husárskych uniformách z podhorskej obce Mojtín v Púchovskom okrese do rumunského mesta Arad čaká na 12 nadšencov z Klubu vojenskej histórie - Gabriš. Armádnou jazdeckou výpravou nazvanou Pocta Gabrišovi 190 si chcú spolu s obcou uctiť 190. výročie úmrtia mojtínskeho rodáka - cisárskeho „večného vojaka“ Ladislava Škultétyho Gabriša.



Ako TASR informoval starosta Mojtína František Staňo, na jazdeckú výpravu sa husári vydajú z Mojtína 31. júla, do rumunského mesta Arad dorazia 18. augusta.



„Na jazdcov čaká 480 kilometrov jazdy na koňoch v dobových uniformách až do Aradu. V Arade totiž náš najvýznamnejší rodák zomrel a bol tam aj pochovaný. V roku 2006 sme jeho pozostatky previezli do rodného Mojtína, kde má postavený pamätník,“ priblížil starosta s tým, že nad podujatím prevzal záštitu minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO).



Ako dodal, Ladislav Škultéty Gabriš bol najdlhšie slúžiacim vojakom na svete. V habsburskej armáde slúžil štyrom cisárom 81 rokov, zúčastnil sa 22 vojenských výprav, vyznamenal sa najmä pri dobytí Berlína v Sedemročnej vojne a pri obliehaní Belehradu (1789 – 1790). Bol držiteľom dvoch významných vojenských vyznamenaní - Striebornej medaily za hrdinstvo a Delového kríža.



„Jeho výnimočnosť nebola len v tom, že bol najdlhšie slúžiacim vojakom na svete, ale najmä v tom, že celý svoj majetok, ktorý mu darovala cisárovná Mária Terézia, venoval rodnej obci. Z týchto peňazí postavili v Mojtíne kostol, farský úrad a školu,“ zdôraznil Staňo s tým, že z dnešného pohľadu venoval Mojtínu majetok v hodnote asi 600.000 eur.



Súčasťou štartu Armádnej jazdeckej výpravy Pocta Gabrišovi 190 budú v sobotu 31. júla hry vojaka Gabriša, pietny akt kladenia vencov k jeho hrobu a prezentácia novej knihy o mojtínskom hrdinovi. Výprava by mala doraziť do Aradu 18. augusta, o deň neskôr odhalia na mieste jeho úmrtia pamätnú tabuľu.