Ružomberská nemocnica má akútny nedostatok negatívnych krvných skupín

Ružomberok 29. marca (TASR) – Ústredná vojenská nemocnica (ÚVN) v Ružomberku eviduje akútny nedostatok všetkých negatívnych krvných skupín, predovšetkým krvnej skupiny 0 negatív. Nemocnica prosí darcov, aby prišli na kliniku hematológie a transfuziológie ÚVN darovať krv. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa nemocnice Petra Dišková.



"Darcov krvi objednávame na presný čas na telefónnom čísle 044 438 2401. Objednávame každý pracovný deň v čase od 10.00 do 12.00 h a od 13.00 do 15.00 h. Darovanie je možné každý utorok a štvrtok, v čase od 7.00 do 10.00 h," doplnila Dišková.



Možný je aj individuálny odber, mimo bežných odberových dní. Presný termín si darca môže dohodnúť telefonicky, konkretizovala hovorkyňa.