Vojenská nemocnica v Ružomberku vybrala zhotoviteľa prístavby
Štvorpodlažná budova prístavby pavilónu jednodňovej chirurgie sa bude nachádzať v areáli nemocnice.
Autor TASR
Ružomberok 26. februára (TASR) - Ústredná vojenská nemocnica (ÚVN) SNP Ružomberok vybrala zhotoviteľa prístavby pavilónu jednodňovej chirurgie. Víťazná firma predložila ponuku s hodnotou 11.984.549,28 eura s DPH. Vyplýva to z oznámenia o výsledku verejného obstarávania zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Štvorpodlažná budova prístavby pavilónu jednodňovej chirurgie sa bude nachádzať v areáli nemocnice. Bude vytvorená ako samostatná prístavba oftalmologickej kliniky nadväzujúca na oftalmologickú kliniku z východnej strany. „V navrhovanej polohe prístavby jednodňovej chirurgie sa nachádza jednopodlažný vyvýšený objekt sterilizácie a skladov, ktorý bude asanovaný. Pred asanáciou tohto objektu je potrebné sterilizáciu preložiť do iného priestoru v rámci nemocnice po dohode s manažmentom nemocnice,“ uvádza sa vo vestníku.
K objektu bude v úrovni druhého a tretieho podlažia pripojený spojovací most slúžiaci na prepojenie pavilónov nemocnice, ktorý je riešený v rámci samostatných zákaziek. Predpokladané trvanie stavebných prác je 18 mesiacov.
