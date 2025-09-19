< sekcia Regióny
Vojenskú prísahu na Háji Nicovô zložilo 229 kadetov Akadémie ozbrojený
Slávnostná vojenská prísaha kadetov AOS sa na Háji Nicovô konala po 14 rokoch.
Liptovský Mikuláš 19. septembra (TASR) - Vojenskú prísahu na vojnovom cintoríne na vrchu Háj Nicovô v Liptovskom Mikuláši v piatok zložilo 229 kadetov Akadémie ozbrojených síl (AOS) generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Kadeti prešli päťtýždňovým základným výcvikom, ktorý organizovala AOS. V rámci výcviku absolvovali základné poriadky, základné návyky vojaka až po prežitie a streľby.
Slávnostná vojenská prísaha kadetov AOS sa na Háji Nicovô konala po 14 rokoch. „Doteraz robili Ozbrojené sily (OS) SR vlastný výcvik. Tento rok je výnimočný tým, že AOS organizovala pre svojich kadetov svoj základný výcvik a slávnostná prísaha kadetov je vyvrcholením takéhoto výcviku,“ uviedol rektor AOS Aurel Sabó. Doplnil, že kadetov čaká vysokoškolská príprava, ktorá im dá vysokoškolské vzdelanie najprv prvého stupňa, následne druhého stupňa a zároveň popri tomto vysokoškolskom štúdiu budú vykonávať vojenský program kadeta, kde sa budú zdokonaľovať aj ako vojaci.
„Ministerstvo obrany výraznou mierou pomáha aj AOS vytváraním vhodných podmienok pre vojakov, budovaním vhodných priestorov, ošatenia, výzbroje a výstroja. Stačí sa ísť pozrieť na AOS, aké úspechy tam majú, čo sa podarilo vybudovať a zrekonštruovať. Stále sme ešte nenaplnili naše tabuľkové počty, ale za posledné roky krivka rastie a prijali sme do OS SR viac ako 1000 profesionálnych vojakov,“ podotkol štátny tajomník Ministerstva obrany SR Martin Vojtašovič.
Náčelník Generálneho štábu OS SR generál Daniel Zmeko podotkol, že skúsenosti s absolventami AOS sú veľmi dobré, majú množstvo spoločných programov, podieľajú sa navzájom na výcviku a veľmi úzko spolupracujú s rektorom a celým profesorským zborom akadémie. Podľa jeho slov sa výsledok spolupráce dostavuje v podobe kvalitných dôstojníkov, ktorí prichádzajú do praxe v OS SR.
„OS SR potrebujú vzdelaných, šikovných, pripravených, lojálnych ľudí, ktorí majú riadne hodnotové nastavenie, a preto pre OS SR, čo sa týka dôstojníckeho zboru, je prioritné podporovať vstup mladých ľudí do AOS a vychovávať z nich budúcich dôstojníkov,“ priblížil Zmeko.
