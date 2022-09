Vojenský archív v Trnave by mali postaviť do konca roka 2025

Trnava 19. septembra (TASR) - Do konca roka 2025 by mali v Trnave postaviť nový objekt Vojenského archívu – Centrálnej registratúry. V súčasnosti sídli v komplexe budov historickej Trnavskej univerzity a aktuálnych 33 kilometrov spisov uchováva v priestoroch, ktoré sú v havarijnom stave. Výstavbu, rozpočtovanú na 23,7 milióna eur s DPH, ohlásil na tlačovej besede v Trnave minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO).



Nový areál s viacerými objektmi chce rezort obrany stavať na vlastnom pozemku v okrajovej časti Trnavy smerom na Malženice. Pozemok darovalo rezortu za týmto účelom pred niekoľkými rokmi mesto Trnava. V súčasnosti využívané bývalé univerzitné budovy z roku 1615 sú podľa Naďa národnou kultúrnou pamiatkou so špecifickými požiadavkami na obnovu, ktoré sa nezlučujú s požiadavkami na moderné fungovanie archívu.



Archív na novom mieste dostane päťposchodový depozitár s kapacitou 41 kilometrov spisov, administratívnu budovu pre zhruba štyri desiatky zamestnancov, bádateľne a ďalšie priestory. Objekt bude spĺňať viaceré environmentálne požiadavky. Prostriedky na realizáciu vyčlenil rezort vo vlastnom rozpočte, čo ocenil aj minister financií Igor Matovič (OĽANO). Povedal, že po asi pätnástich rokoch sľubov a neuskutočnených zámerov predošlých vedení MO, prichádza konečne k realizácii. Pozitívne ohodnotil odhodlanie dotiahnuť daný projekt do štádia, že nebude závislý od výsledku volieb a archív tak postavený bude.



"Po skončení výstavby a náročného presťahovania archivovaných dokumentov chceme historický komplex posunúť za 10 percent odhadovanej ceny samospráve. Máme predstavu pravdepodobne na polovicu krajskej a mestskej," doplnil minister obrany.



Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič i primátor Trnavy Peter Bročka deklarovali záujem vstúpiť spolufinancovaním do následného projektu revitalizácie pamiatkovo chráneného komplexu. "Výstavbou nových sa uvoľnia tieto priestory, želáme si, aby po obnove následne slúžili na univerzitné vzdelávanie i zabezpečenie ďalších funkcií pre mesto Trnava, akademický svet i celý región," uviedol Viskupič s tým, že budú hľadať možné zdroje spolufinancovania. Bročka nemá pochybnosti, že s krajom sú schopní spolupracovať na úrovni tak, aby projekt dotiahli do fázy stavebného povolenia, keď sa realizačné prostriedky oveľa jednoduchšie hľadajú.



Podľa Naďa pozemok na Malženickej ceste vojenský archív úplne nevyužije. Vznikne tam aj miesto pre výstavbu stanice hasičského zboru, ktorý v Trnave bojuje s nedostatkom priestorov. O stanici sa v tejto novej lokalite uvažovalo od počiatku.



Vojenský archív sídli v Trnave od roku 1967. Do rozdelenia archivoval všetky osobné spisy občanov bývalého Československa. Po vzniku SR sa tam archivujú tieto spisy a utajované a neutajované registratúrne záznamy slovenských ozbrojených síl. Zámer vyriešiť problém archívu deklarovalo viacero ministrov obrany. Od roku 2005 bolo v hre okrem iného aj presťahovanie do Bratislavy do priestorov skladov ovocia a zeleniny či okolo roku 2009 zadanie výstavby bez verejnej súťaže spoločnosti blízkej vláde.