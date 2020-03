Vojenský cintorín vo Zvolene obnovia, osadia aj nové pomníky

Zvolen 10. marca (TASR) - Zrevitalizované miesto posledného odpočinku tisícok sovietskych vojakov s novými pamätnými tabuľami by malo už čoskoro vítať všetkých, ktorí si na zvolenský cintorín prídu uctiť obete druhej svetovej vojny.



Podľa informácií z Mestského úradu vo Zvolene na revitalizáciu pietneho miesta získala samospráva od štátu 200.000 eur. Ďalších asi 500.000 eur chcú na úpravu hrobového miesta a na výrobu a osadenie pamätných tabúľ vynaložiť Rusi, a to prostredníctvom svojej ambasády na Slovensku.



Podľa návrhu bude popri ceste k pamätníku umiestnených 120 kamenných tabúľ s menami sovietskych vojakov, ktorí padli pri oslobodzovaní územia Slovenska. Mnoho padlých vojakov, pochovaných krátko po vojne na cintoríne vo Zvolene, sa totiž v posledných rokoch podarilo identifikovať a na každú z tabúľ by takto malo byť vyrytých 100 mien.



Vo Zvolene je pochovaných až 17.000 vojakov sovietskych vojakov a takmer 11.000 rumunských vojakov. V máji uplynie 75 rokov od ukončenia druhej svetovej vojny v Európe.