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Vojenský umelecký súbor Jánošík má za sebou výberové konania
O obnovení činnosti VUS Jánošík koncom apríla na tlačovej konferencii informoval podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD).
Autor TASR
Zvolen 3. júla (TASR) - Vojenský umelecký súbor (VUS) Jánošík má za sebou výberové konania do speváckej, tanečnej aj hudobnej zložky. Spevácku naplnili piatimi ľuďmi. TASR o tom informoval jeho riaditeľ Jaroslav Černák.
Spresnil, že vybraní umelci do hudobnej zložky budú tvoriť základ sláčikového orchestra. Okrem nich budú hľadať ďalších adeptov. Poznamenal, že výberové konania do súboru sa uskutočnili počas mája a júna tohto roka. V pracovnej mape majú podľa neho aj vojenské miesta, záujemcovia sa však zatiaľ neprihlásili. „Budeme ich musieť pretransformovať na civilné. Počas jesene budeme obsadzovať aj ďalšie miesta do orchestra, ktorý by mal 11 členov,“ objasnil.
Ako uviedol, ženskú tanečnú zložku naplnili ôsmimi adeptkami, do mužskej vybrali zatiaľ štyroch chlapov. „Miesto sme si nechali na vyhľadávanie talentov v rámci letných festivalov. Uvidíme, čo sa nám podarí,“ podotkol s tým, že všetky tri umelecké zložky VUS už majú aj svojich vedúcich. Od začiatku júla tak môžu plnohodnotne trénovať. Postupne prichádzajú aj noví zamestnanci, ktorých získali prostredníctvom výberových konaní. Nastúpiť by mali do septembrového dátumu.
Aktuálne súbor čakajú verejné obstarávania na nákup kostýmov, krojov, hudobných nástrojov, zvukovej techniky i doplnenie áut. Prvou veľkou výzvou Jánošíka bude podľa jeho riaditeľa augustové vystúpenie na oslavách výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
Profesionálne folklórne zoskupenie bude oficiálne sídliť v dome kultúry železničiarov vo Zvolene, ktorý čaká postupná obnova. „Práce, ktoré sú urgentné, by mali byť skôr a investičné veľké veci by mali urobiť do dvoch rokov,“ reagoval s tým, že to bude napríklad kompletná prestavba kultúrno-spoločenskej miestnosti pre približne 250 až 300 osôb na sedenie.
O obnovení činnosti VUS Jánošík koncom apríla na tlačovej konferencii informoval podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD). Jánošík zrušili po rozhodnutí vtedajšieho ministra obrany v roku 2012. Hlavným dôvodom ukončenia jeho činnosti bol podľa vedenia MO nedostatok finančných prostriedkov v rezorte obrany.
Spresnil, že vybraní umelci do hudobnej zložky budú tvoriť základ sláčikového orchestra. Okrem nich budú hľadať ďalších adeptov. Poznamenal, že výberové konania do súboru sa uskutočnili počas mája a júna tohto roka. V pracovnej mape majú podľa neho aj vojenské miesta, záujemcovia sa však zatiaľ neprihlásili. „Budeme ich musieť pretransformovať na civilné. Počas jesene budeme obsadzovať aj ďalšie miesta do orchestra, ktorý by mal 11 členov,“ objasnil.
Ako uviedol, ženskú tanečnú zložku naplnili ôsmimi adeptkami, do mužskej vybrali zatiaľ štyroch chlapov. „Miesto sme si nechali na vyhľadávanie talentov v rámci letných festivalov. Uvidíme, čo sa nám podarí,“ podotkol s tým, že všetky tri umelecké zložky VUS už majú aj svojich vedúcich. Od začiatku júla tak môžu plnohodnotne trénovať. Postupne prichádzajú aj noví zamestnanci, ktorých získali prostredníctvom výberových konaní. Nastúpiť by mali do septembrového dátumu.
Aktuálne súbor čakajú verejné obstarávania na nákup kostýmov, krojov, hudobných nástrojov, zvukovej techniky i doplnenie áut. Prvou veľkou výzvou Jánošíka bude podľa jeho riaditeľa augustové vystúpenie na oslavách výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
Profesionálne folklórne zoskupenie bude oficiálne sídliť v dome kultúry železničiarov vo Zvolene, ktorý čaká postupná obnova. „Práce, ktoré sú urgentné, by mali byť skôr a investičné veľké veci by mali urobiť do dvoch rokov,“ reagoval s tým, že to bude napríklad kompletná prestavba kultúrno-spoločenskej miestnosti pre približne 250 až 300 osôb na sedenie.
O obnovení činnosti VUS Jánošík koncom apríla na tlačovej konferencii informoval podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD). Jánošík zrušili po rozhodnutí vtedajšieho ministra obrany v roku 2012. Hlavným dôvodom ukončenia jeho činnosti bol podľa vedenia MO nedostatok finančných prostriedkov v rezorte obrany.