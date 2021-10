Vojna a mier odštartovala 30. ročník festivalu Divadelná Nitra

Nitra 2. októbra (TASR) – Inscenácia Vojna a mier v podaní hercov Slovenského národného divadla odštartovala v piatkový večer (1. 10.) 30. ročník Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Aktuálny ročník skúma presahy medzi rôznymi druhmi umenia i kultúrami.



Počas šiestich dní ponúkne návštevníkom desať inscenácií vo svojej hlavnej časti a 30 rôznych aktivít v sprievodnom programe. „Dúfame, že sa nám celý festival podarí uskutočniť tak, ako sme ho naplánovali,“ skonštatovala riaditeľka festivalu Darina Kárová.



Okrem piatich slovenských inscenácií ponúkne Divadelná Nitra aj diela od tvorcov zo zahraničia. Na festivale sa okrem Slovenského národného divadla predstavia aj Divadlo Andreja Bagara v Nitre s hrou Drotár, Štátne divadlo Košice s predstavením Borodáč alebo Tri sestry i Divadlo Lab s inscenáciou Lebensraum. Slovenskú časť programu doplní hra Čepiec, s ktorou príde na festival Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene.



Zo zahraničných inscenácií predstaví festival hru Očitý svedok v podaní činohry Národního divadla Praha, Arkadi Zaides odprezentuje v Nitre inscenáciu Necropolis a Compagnie Kadidi/Dorothée Munyaneza hru Sieť. Diela od zahraničných tvorcov tento rok diváci neuvidia naživo, budú ich sledovať vo forme videoprojekcií v Divadle Andreja Bagara.



Sprievodný program festivalu ponúka aj tento rok priestor neprofesionálnemu a študentskému divadlu, lokálnym tvorcom, hudobným skupinám, diskusiám, nedivadelným formám umenia, ale aj množstvu iných aktivít, ktoré oživujú nielen Svätoplukovo námestie v Nitre, ale aj rôzne priestory vo viacerých častiach mesta.



Organizátori už druhýkrát organizujú sprievodný program v špecifickej atmosfére protiepidemických opatrení. Všetky interiérové podujatia festivalu fungujú v režime OTP (očkovaní, testovaní a tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19). Pri vstupe do divadla je potrebné preukázať sa potvrdením. Návštevníci môžu vstupovať do divadla s nasadeným rúškom alebo respirátorom.



Pre všetkých návštevníkov Divadelnej Nitry, ktorí nie sú očkovaní a pri vstupe na predstavenia sa musia preukázať negatívnym testom, je pred Divadlom Andreja Bagara denne až do stredy (6. 10.) v čase od 9.30 do 21.30 h pripravené festivalové testovacie miesto za zvýhodnenú cenu antigénového testu, stačí ukázať platnú vstupenku na niektoré z predstavení.