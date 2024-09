Vojnový cintorín Háj Nicovô čakajú ďalšie revitalizačné práce

Liptovský Mikuláš 29. septembra (TASR) - Podestu pamätníka na vojnovom cintoríne Háj Nicovô v Liptovskom Mikuláši chce dať tamojšia radnica obnoviť. Primátor Ján Blcháč informoval, že už získali peniaze na prípravu projektovej dokumentácie. Opravu by mali uskutočniť na budúci rok.



"S ministerstvom obrany som podpísal zmluvu o poskytnutí dotácie 8000 eur na ďalšiu, už možno aj poslednú opravu časti pamätníka na Háji Nicovô. Ten tróni nad mestom už viac ako 60 rokov. Pokiaľ sa podarí pripraviť všetky povolenia na základe dokumentácie, na budúci rok by sme k 80. výročiu oslobodenia Československa a Liptovského Mikuláša chceli túto akciu zrealizovať," priblížil primátor.



Pamätník a cintorín Háj Nicovô je v správe mesta. Blcháč pripomenul, že už spravili novú cestu. Pred tromi rokmi zrenovovali hrobové miesta aj zelenú pláň cintorína, na ktorom sú pochovaní príslušníci 1. československého armádneho zboru. Vyžiadalo si to investíciu takmer pol milióna eur z externých zdrojov. Revitalizovali tiež podstavce a vence, ktoré sú ozdobou schodiska vedúceho k centrálnemu pylónu.