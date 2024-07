Vojnový cintorín je desiatou národnou kultúrnou pamiatkou v Stropkove

Stropkov 21. júla (TASR) - Mesto Stropkov má už desať Národných kultúrnych pamiatok (NKP). Tou poslednou je vojnový cintorín z obdobia prvej svetovej vojny spolu s kaplnkou, ktoré samospráva zrekonštruovala v roku 2018, na 100. výročie ukončenia takzvanej Veľkej vojny. TASR o tom informoval hovorca mesta Stropkov Peter Novák.



"Prvé NKP boli v Stropkove vyhlásené pred vyše 60 rokmi, tou poslednou bol slúžnovský dom, ktorý do zoznamu zaradili v roku 1992. Som veľmi rád, že z iniciatívy Krajského pamiatkového úradu v Prešove a následne na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu SR pribudla v Stropkove ďalšia NKP, a to vojnový cintorín s pohrebnou kaplnkou," uviedol primátor Stropkova Ondrej Brendza.



Objekt sa nachádza na ploche mestského cintorína a je významným historickým nehnuteľným dokumentom pripomínajúcim vojnové operácie a ich ničivé dôsledky v okrese Stropkov z prvej svetovej vojny na prelome rokov 1914 - 1915. Pochovaných je tam vyše 700 vojakov, pričom pri 690 obetiach je známa aj ich štátna príslušnosť.



"Z architektonického hľadiska ide o unikátne a jedinečné architektonické dielo významného maďarského architekta Józsefa Lampinga. Architektonická hodnota cintorína okrem premysleného konceptu spočíva aj v jeho parciálnom architektonickom prvku - pohrebnej, cholerovej klasicistickej kaplnky sv. Barbory z roku 1832, ktorá si zachovala pôvodnú pôdorysnú dispozíciu, klasicistické tvaroslovie i stavebné konštrukcie z obdobia svojho vzniku," priblížil Brendza.



V rámci spomínanej rekonštrukcie bol pred šiestimi rokmi na cintoríne vybudovaný pamätník obetiam Veľkej vojny symbolizujúci anjelské krídla, na ktorom sa nachádza menoslov 332 doteraz identifikovaných pochovaných vojakov. Stropkov i celý vtedajší okres boli v časoch Rakúsko-Uhorska dôležitým strategickým územím monarchie. Od 12. do 15. septembra 1911 sa mesto stalo centrom vojenských manévrov celej severovýchodnej časti Rakúsko-Uhorska za účasti viac ako 100.000-člennej armády.



"Spoločenská hodnota cintorína spočíva tiež v tom, že na jeho ploche sú bok po boku pochovaní vojaci znepriatelených armád - rakúsko-uhorskej a ruskej. Ide o vysoký prejav humánnosti, vychádzajúci z myšlienky, že po smrti niet nepriateľa," dodal primátor.



Okrem cintorína sa na území Stropkova nachádza ďalších deväť NKP - zaniknutý stropkovský hrad s kaštieľom, sanktuárium, kláštorný kostol Najsvätejšej Trojice, kaplnka Piety, Božie muky, socha Panny Márie Škapuliarskej, sochy sv. Jána Nepomuckého a sv. Floriána a jediná svetská stavba - slúžnovský dom, ktorý je v súkromnom vlastníctve.