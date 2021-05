Vojnový cintorín v Liptovskom Mikuláši prehľadávajú pyrotechnici

Liptovský Mikuláš 28. mája (TASR) – Vojnový cintorín Háj Nicovô v Liptovskom Mikuláši prehľadávajú pyrotechnici. Detekciu na pietnom mieste robia v súvislosti s nedávnym nálezom nevybuchnutého granátu - našli ho robotníci počas rekonštrukčných prác. Špecialisti na vyhľadávanie nevybuchnutej munície od piatka do soboty 29. mája zmonitorujú vyše tisíc hrobov.



"Nájdený granát vyhodnotil vojenský historik ako obranný. Počas druhej svetovej vojny ho používali sovietski aj československí vojaci. Na miesto sa mohol dostať vo výstroji pochovaného vojaka, ale nevylučuje sa ani možnosť, že je to pozostatok z bojov. Boli tu totiž jedny z najťažších bojov, ktoré trvali viac ako dva mesiace," uviedol primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.



Nevybuchnutú muníciu vyhľadáva tím pyrotechnikov niekoľkými spôsobmi s použitím rôznych typov detektorov a prístrojov. V piatok v areáli cintorína našli ďalšie štyri kusy munície, ide o súčasti delostreleckého granátu. "Prítomnosť kovových predmetov detektor hlási zmenou tónu. Detekciu vieme v závislosti od terénnych podmienok vykonať do hĺbky päť až sedem metrov," vysvetlil hlavný pyrotechnik Ján Fehér.



Informácie z detektorov kovov pyrotechnici vyhodnocujú kontrolnými meraniami s lokalizačným detektorom. Vďaka modernej technike si vedia nájdené objekty pozrieť vo farebnom rozlíšení v tzv. malom vreckovom počítači, z ktorého sa údaje prenesú priamo do počítača. Následne ich vyhodnocujú v špeciálnom programe. "Pomocou digitálnej mapy vygenerovanej softvérom a samozrejme s GPS súradnicami sa vrátime na miesto nálezu s presnosťou približne na jeden centimeter a bezpečne odkryjeme identifikovaný predmet, ktorý prejavuje vlastnosti munície. Stopercentná istota, že skutočne ide o muníciu, sa preukáže až po odokrytí predmetu," ozrejmil Fehér.



Pietne miesto na Háji rekonštruujú od polovice marca. Súčasťou obnovy je odstránenie hrobových obrúb, v dôsledku čoho bude cintorín vyzerať dôstojnejšie. Obnova by sa mala skončiť najneskôr začiatkom jesene, potom by mal mať areál charakter parkovej úpravy s prevahou trávnatej plochy. Zásluhou tejto investície vo výške 460.000 eur má Háj Nicovô ambíciu stať sa Národným vojenským cintorínom.