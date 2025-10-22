< sekcia Regióny
Voľba hlavného kontrolóra v Krásne nad Kysucou bude 12. novembra
Záujemcovia o pozíciu sa môžu prihlásiť do 5. novembra, základnou kvalifikačnou podmienkou je úplné stredné vzdelanie.
Autor TASR
Krásno nad Kysucou 22. októbra (TASR) - Mestskí poslanci v Krásne nad Kysucou budú o tri týždne voliť nového hlavného kontrolóra. Doterajší kontrolór Jozef Králik sa totiž po ročnom pôsobení vzdal funkcie k 31. júlu.
Poslanci na septembrovom rokovaní zastupiteľstva popri podmienkach voľby stanovili aj jej termín na 12. novembra. Zároveň rozhodli, že kontrolórska funkcia v Krásne nad Kysucou bude aj naďalej vykonávaná na 30-percentný pracovný úväzok.
