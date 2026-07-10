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Voľba hlavného kontrolóra Žilinského kraja sa uskutoční v septembri
Voľba hlavného kontrolóra na nové funkčné obdobie sa musí vykonať počas posledných 60 dní funkčného obdobia súčasného hlavného kontrolóra.
Autor TASR
Žilina 10. júla (TASR) - Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) bude na svojom riadnom zasadnutí 28. septembra voliť hlavného kontrolóra ŽSK. Súčasnému kontrolórovi Jánovi Konušíkovi sa 31. októbra skončí šesťročné funkčné obdobie. Vyhlásenie voľby schválili tento týždeň krajskí poslanci.
Voľba hlavného kontrolóra na nové funkčné obdobie sa musí vykonať počas posledných 60 dní funkčného obdobia súčasného hlavného kontrolóra. Kandidáti musia odovzdať písomnú prihlášku do podateľne Úradu ŽSK, alebo doručiť písomne najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, najneskôr 14. septembra.
Voľba hlavného kontrolóra bude tajná, víťazný uchádzač musí získať nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov. V prípade, že v prvom kole nezíska žiadny kandidát nadpolovičnú väčšinu hlasov, uskutoční sa druhé kolo voľby. Postúpia do neho dvaja uchádzači s najväčším počtom hlasov v prvom kole.
Kandidáti, ktorí splnili požadované podmienky účasti na voľbe, majú právo na vystúpenie v Zastupiteľstve ŽSK v časovom rozsahu piatich minút.
Voľba hlavného kontrolóra na nové funkčné obdobie sa musí vykonať počas posledných 60 dní funkčného obdobia súčasného hlavného kontrolóra. Kandidáti musia odovzdať písomnú prihlášku do podateľne Úradu ŽSK, alebo doručiť písomne najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, najneskôr 14. septembra.
Voľba hlavného kontrolóra bude tajná, víťazný uchádzač musí získať nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov. V prípade, že v prvom kole nezíska žiadny kandidát nadpolovičnú väčšinu hlasov, uskutoční sa druhé kolo voľby. Postúpia do neho dvaja uchádzači s najväčším počtom hlasov v prvom kole.
Kandidáti, ktorí splnili požadované podmienky účasti na voľbe, majú právo na vystúpenie v Zastupiteľstve ŽSK v časovom rozsahu piatich minút.