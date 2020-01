Voľba riaditeľky základnej školy v Martine je podľa primátora zákonná

Martin 30. januára (TASR) – Voľba riaditeľky Základnej školy (ZŠ) s materskou školou (MŠ) Hurbanova v Martine sa v decembri 2019 uskutočnila v zmysle školského zákona a mestské zastupiteľstvo (MsZ) nemá kompetencie riešiť námietky nespokojných rodičov. Po vystúpení rodičov na štvrtkovom zasadnutí MsZ to povedal primátor Martina Ján Danko.



"Chcem poďakovať rodičom, že prišli a dožadujú sa svojich práv. MsZ nie je priestor, kde sa toto môže vyriešiť. Toto sa musí riešiť v rámci školy. Škola má právnu subjektivitu, to musí riešiť riaditeľ so školskou radou. A aj školské inšpekcie a ďalšie inštitúcie, ktoré majú kompetencie. Zastupiteľstvo môže odporúčať, môže dať dobré návrhy, ale nemá kompetencie, aby v tejto fáze rozhodlo," povedal martinský primátor.



Za rodičov sa poslancom prihovoril Róbert Jahn. "Nemali sme veľké očakávania v tom zmysle, že by sa niečo úplne vyriešilo, pretože poslanci ani MsZ nemajú právomoc úplne vyriešiť situáciu. Ale bolo prijaté uznesenie na kontrolu v škole a dodržiavanie zákona, na ktoré poukazujeme. Z tohto pohľadu sme spokojní. Rovnako nás potešili podpora poslancov a aj prísľub primátora, že sa bude snažiť vyriešiť situáciu čím skôr. V tomto sa naše očakávania naplnili," podotkol Jahn.



"Očakávame, že primátor sa spojí s riaditeľkou, učiteľmi a dospejú k riešeniu. Tu by som zdôraznil, že nám nikdy nešlo ani nejde o to, aby pani Královancová ako osoba nebola v škole. Ale ide nám o zopakovanie volieb. Keby odstúpila, môže sa znovu prihlásiť do volieb a môže kandidovať. Voľby považujeme za nelegitímne a chceme, aby boli spravodlivé," vysvetlil Jahn.



Pedagógovia ZŠ s MŠ Hurbanova v Martine ukončili od utorka 28. januára štrajk, do ktorého vstúpili 16. januára. Dôvodom štrajku bola nespokojnosť s výberovým konaním, po ktorom v decembri 2019 vymenoval primátor Martina Ján Danko za riaditeľku školy Evu Královancovú. Do štrajku vstúpilo vyše 30 zamestnancov. Od zriaďovateľa školy - mesta Martin, žiadali vyhlásiť decembrové voľby riaditeľa za neplatné, odvolať Královancovú z postu riaditeľky školy a vyhlásiť nové voľby.