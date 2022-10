Voľbami ovplyvňujeme chod mesta či kraja, zhodujú sa Bratislavčania

Bratislava 29. septembra (TASR) – Voľby sú dôležitou súčasťou demokracie s možnosťou istým spôsobom ovplyvniť to, čo sa deje v spoločnosti. Komunálne a krajské voľby sú ešte dôležitejšie v zmysle priameho ovplyvňovania bezprostredného okolia. Zhodujú sa Bratislavčania, ktorí sa v sobotných spojených voľbách vybrali do volebných miestností.



"Navyše, regionálnych politikov máme k sebe bližšie. Máme možnosť niektorých kandidátov poznať aj osobne v mnohých prípadoch. Tým môžete mať väčšiu dôveru voči nim a oni voči vám recipročne väčšiu zodpovednosť," uviedol pre TASR Bratislavčan Dávid Gablovič.



O dianie v samosprávne sa síce hĺbkovo nezaujíma, ale snaží sa mať prehľad. "A nehodiť hlas len tak niekomu," poznamenal.



Žiadne voľby nevynecháva ani Ružinovčan Peter Farbiak, ktorý samosprávne voľby považuje za rovnako dôležité, ako napríklad parlamentné. Obidvoje považuje za občiansku povinnosť. "Pretože aj svojim hlasom chcel ovplyvňovať chod mesta. Keby som nešiel voliť, nemám právo sa vyjadrovať, ako mesto či mestské časti fungujú," povedal pre TASR. Zaujíma sa najmä o dianie vo svojej mestskej časti, "periférne" sleduje dianie aj na mestskej úrovni.



Zúčastniť sa na voľbách považuje za dôležité aj Staromešťan Ján Koller. Veľký význam vidí rovnako v prípade komunálnych či krajských, keďže rozhodnutia miestnych, mestských či krajských samospráv sa bytostnejšie dotýkajú občanov. "Sú dôležité pre našu budúcnosť, pre ďalší rozvoj mestských častí, miest i krajov. Aby sme sa v nich zároveň cítili dobre a bezpečne," povedal. Ísť voliť považuje za svoje právo.



Ísť voliť považuje nielen za občiansku povinnosť, ale aj možnosť zvoliť si svojho "zástupcu" aj Petržalčanka Jana Rujáková. "Vyberáte si človeka, ktorý zastupuje aj vaše záujmy a môže urobiť niečo pre to, aby sa veci v meste či kraji zmenili k lepšiemu," povedala pre TASR. Kandidátov si podľa nej vyberá tak, aby aj reálne dokázali priniesť zmenu k lepšiemu. Voliť chodí pravidelne, bez ohľadu na voľby. "Keď mám právo voliť, prečo by som to nevyužila. Nič ma to nestojí, len chvíľku času a v konečnom dôsledku sa veci môžu zlepšiť," doplnila.