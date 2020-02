Voľby do NR SR na košickom Luníku IX voličov opäť príliš nelákajú

Košice 29. februára (TASR) – Malý záujem voličov charakterizujú zatiaľ voľby do Národnej rady SR na najväčšom rómskom sídlisku Luník IX v Košiciach. Oproti voľbám spred štyroch rokov je však účasť v tejto mestskej časti podľa odhadov o niečo vyššia. V dvoch okrskoch je zapísaných zhruba 4500 oprávnených voličov.



Priebeh volieb je podľa okrskových komisií pokojný a bezproblémový, žiadne podozrenia z možného kupovania hlasov nezaznamenali. Volebné miestnosti sa nachádzajú v priestoroch komunitného centra, dopoludnia boli okrem členov komisií často prázdne.



"Voľby sa začali štandardne o 7.00 h, prvého voliča sme mali okolo 7.15 h, voliči chodia priebežne od rána, problémy nie sú. Účasť je zatiaľ oproti predchádzajúcim voľbám, povedal by som, možno aj výrazne vyššia," povedal pre TASR predseda okrskovej komisie č. 1 Peter Palla.



Žiadosť o hlasovanie do prenosnej urny k 10.30 h v okrsku nemali, zopár voličov hlasovalo s voličskými preukazmi. Stalo sa aj, že volič nevidel dobre na hlasovací lístok alebo ho nevedel prečítať, tak mu pri hlasovaní pomohol rodinný príslušník.



Bezproblémový priebeh potvrdila aj predsedníčka volebnej komisie č. 2 Michaela Hužvárová. Členovia komisie niektorým voličom na ich otázky vysvetľujú, ako sa hlasuje vrátane krúžkovania kandidátov.



Jedným z tých, ktorý prišiel dopoludnia odvoliť, bol bývalý starosta Luníka IX Jozef Šaňa. Rómovia by podľa neho mali ísť voliť, účasť na Luníku však podľa neho bude opäť veľmi nízka. "Už ich to nebaví, nevidia v tom zmysel. A bol tu len jeden predvolebný míting, nič viac," povedal pre TASR. Medzi mnohými kandidujúcimi stranami mu navyše chýbajú programy pre Rómov.



Luník IX je známy nízkou volebnou účasťou.