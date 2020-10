Doplňujúce voľby sa konajú v štyroch obciach Trnavského kraja

Trnovec/Hrnčiarovce nad Parnou/Kuklov/Sasinkovo 3. októbra (TASR) – V štyroch obciach Trnavského kraja sa konajú v sobotu doplňujúce voľby do obecných zastupiteľstiev. Nových starostov si volia obyvatelia Trnovca v Skalickom okrese, Hrnčiaroviec nad Parnou v okrese Trnava a v Kuklove v Senickom okrese. Nových poslancov si vyberajú v Sasinkove v Hlohovskom okrese.



Ako pre TASR uviedli členovia miestnych volebných komisií, voľby všade začali načas a pokračujú bez komplikácií. Ich priebeh nijako neovplyvnili ani prísne epidemiologické opatrenia.



„Ľudia chodia s rúškami, sú disciplinovaní. Volí sa vo veľkej sále, aby aj členovia komisie dodržali bezpečné dvojmetrové rozstupy,“ uviedla zastupujúca starostka v Hrnčiarovciach nad Parnou Mária Kopecká. V tejto obci sa o post nového starostu uchádzajú nezávislí kandidáti Marcel Škorec a Štefan Hrašna.



V obciach Trnovec a Kuklov je už o novom starostovi prakticky rozhodnuté, pretože v oboch dedinách sa o funkciu uchádza iba jeden kandidát. Ak voľby budú v poriadku a bez problémov, tak by sa novým starostom Trnovca mal stať Marián Polák z KDH. V Kuklove kandiduje na starostku iba jedna nezávislá kandidátka Iveta Holková.



Bez prekvapení by mali skončiť aj voľby poslancov obecného zastupiteľstva v Sasinkove, kde sa o tri uvoľnené mandáty uchádzajú iba dve kandidátky. Jednou je Soňa Krišková za stranu Smer-SD a druhou Michaela Paulíková kandidujúca za stranu Sloboda a Solidarita.