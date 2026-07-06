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Voľby hlavného kontrolóra Trenčianskeho krajabudú začiatkom septembra
Ako informoval predseda TSK Jaroslav Baška, voľba hlavného kontrolóra na nové funkčné obdobie sa musí vykonať počas posledných 60 dní funkčného obdobia súčasného hlavného kontrolóra.
Autor TASR
Trenčín 6. júla (TASR) - Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) bude na svojom riadnom zasadnutí 7. septembra voliť hlavného kontrolóra TSK. Súčasnému kontrolórovi Pavlovi Zigovi sa 31. októbra skončí šesťročné funkčné obdobie. Vyhlásenie volieb schválilo v pondelok Zastupiteľstvo TSK.
Ako informoval predseda TSK Jaroslav Baška, voľba hlavného kontrolóra na nové funkčné obdobie sa musí vykonať počas posledných 60 dní funkčného obdobia súčasného hlavného kontrolóra.
Kandidáti musia odovzdať písomnú prihlášku do podateľne Úradu TSK, alebo doručiť písomne najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, najneskôr 24. augusta. Požadované náležitosti prihlášok posúdi päťčlenná komisia zložená z poslancov Zastupiteľstva TSK.
Voľba hlavného kontrolóra bude tajná, víťazný uchádzač musí získať nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov. V prípade, že v prvom kole nezíska žiadny kandidát nadpolovičnú väčšinu hlasov, uskutoční sa druhé kolo voľby. Postúpia do neho dvaja uchádzači s najväčším počtom hlasov v prvom kole.
Kandidáti, ktorí splnili požadované podmienky účasti na voľbe, majú právo na vystúpenie v Zastupiteľstve TSK v časovom rozsahu 10 minút.
Ako informoval predseda TSK Jaroslav Baška, voľba hlavného kontrolóra na nové funkčné obdobie sa musí vykonať počas posledných 60 dní funkčného obdobia súčasného hlavného kontrolóra.
Kandidáti musia odovzdať písomnú prihlášku do podateľne Úradu TSK, alebo doručiť písomne najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, najneskôr 24. augusta. Požadované náležitosti prihlášok posúdi päťčlenná komisia zložená z poslancov Zastupiteľstva TSK.
Voľba hlavného kontrolóra bude tajná, víťazný uchádzač musí získať nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov. V prípade, že v prvom kole nezíska žiadny kandidát nadpolovičnú väčšinu hlasov, uskutoční sa druhé kolo voľby. Postúpia do neho dvaja uchádzači s najväčším počtom hlasov v prvom kole.
Kandidáti, ktorí splnili požadované podmienky účasti na voľbe, majú právo na vystúpenie v Zastupiteľstve TSK v časovom rozsahu 10 minút.