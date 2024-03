Voľby na Garbiarskej ulici v Košiciach sú zatiaľ pokojné

Košice 23. marca (TASR) - Prvé kolo sobotňajších prezidentských volieb v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice (SSPmK) na Garbiarskej ulici prebieha zatiaľ pokojne. Pre TASR to povedal podpredseda okrskovej volebnej komisie Viktor Doliňák s tým, že voliči chodia hlasovať postupne.



"Priebeh je pokojný, žiadne problémy. Každý je slušný, každý je v pohode. Aj my sa snažíme pomôcť, keď náhodou niekto nevládze, že potlačíme ten vozíček a podobne," uviedol.



Po raňajkách odovzdali svoj hlas viacerí klienti zariadenia naraz. Medzi nimi aj pani Božena, ktorá tam žije šesť rokov. Na voľbách sa zúčastňuje pravidelne. "Uvidíme, čo sme zakrúžkovali. Len aby to dobre bolo," povedala pred TASR.



"Hoci nie je koho voliť, ale mali by sme si zvoliť to najmenšie zlo. Je čas," uviedol Jozef, ktorý prišiel odovzdať svoj hlas do volebnej miestnosti v SSPmK.



V uvedenom volebnom okrsku je na zozname voličov zapísaných okolo 650 ľudí.



Voliči si v sobotu vyberajú spomedzi deviatich kandidátov. V ére samostatného Slovenska ide o šiestu priamu voľbu hlavy štátu. Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h. Prípadné druhé kolo volieb bude v sobotu 6. apríla.