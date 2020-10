Nových starostov a poslancov si volí deväť obcí v Košickom kraj

Košice/Kaluža 3. októbra (TASR) – Deväť obcí v Košickom kraji si v sobotu volí nových starostov či poslancov v doplňujúcich voľbách. Ľudia volia v košickej mestskej časti Poľov, v obciach Drienovec a Hačava v okrese Košice-okolie.



K volebným schránkam ďalej pristupujú aj v obciach Beša, Kaluža a Zemplínska Široká v Michalovskom okrese, v obci Tašuľa, okres Sobrance, v Harichovciach v okrese Spišská Nová Ves a v obci Ladmovce v Trebišovskom okrese.







Priebeh volieb v košickej mestskej časti Poľov je zatiaľ pokojný. „V súvislosti s pandémiou nového koronavírusu každý dodržiava všetky opatrenia. Ľudia si dezinfikujú ruky, chodia s rúškom a dokonca si nosia aj vlastné pero. Zatiaľ sme nemali žiaden problém,“ uviedla pre TASR predsedníčka volebnej komisie Helena Pirošková.







Ako ďalej podotkla, po iné roky zvyklo chodiť na komunálne voľby okolo 700 voličov, čo predstavuje účasť približne 70 percent. V týchto voľbách očakávajú opäť vysokú účasť.



Obec Kaluža v okrese Michalovce neeviduje takisto žiadne narušenia. „Epidemiologické opatrenia ľudia dodržiavajú, nosia rúška, do volebnej miestnosti vstupujú maximálne dvaja. Účasť je zatiaľ dobrá, no u nás je zvykom, že večer príde viac ľudí,“ skonštatovala predsedníčka okrskovej volebnej komisie Jarmila Bendžuchová.



V sobotu sa na Slovensku konajú doplňujúce voľby do orgánov samosprávy. V 48 obciach si ľudia volia starostu či poslancov. Voľby sprevádzajú prísne protiepidemické opatrenia. Za ich nedodržanie hrozia sankcie. Volebné miestnosti sú otvorené do 22:00. Z volieb má vzísť 33 starostov a 28 poslancov.