Voľby prezidenta Českej republiky sa odohrávajú aj v Bratislave

Bratislava 13. januára (TASR) – Voľby nového prezidenta Českej republiky sa v piatok popoludní začali aj v Bratislave. V priestoroch veľvyslanectva ČR môžu hlasovať českí občania, ktorí si vybavili voličský preukaz, alebo sú zapísaní do zvláštneho zoznamu voličov.



"K termínu zápisu do tohto zoznamu na zastupiteľskom úrade, do 4. decembra 2022, požiadalo o túto možnosť 619 voličov," informovali TASR z českého veľvyslanectva.



O post prezidenta ČR sa v prvom kole definitívne uchádza osem kandidátov. Voľby sa konajú počas dvoch dní, v piatok sa hlasuje od 14.00 do 22.00 h, v sobotu (14. 1.) budú volebné miestnosti otvorené od 8.00 do 14.00 h. Neoficiálne výsledky prvého kola by mali byť známe v sobotu podvečer.



V prípade, že ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, v dňoch 27. a 28. januára sa uskutoční druhé kolo. Stretnú sa v ňom dvaja najúspešnejší kandidáti v prvom kole.