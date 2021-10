Voľby primátora a starostov na východe Slovenska sú zatiaľ pokojné

Košice/Prešov 23. októbra (TASR) – Volebné miestnosti sa v rámci doplňujúcich volieb do orgánov samosprávy otvorili v sobotu ráno aj na východnom Slovensku. Okrem poslancov vo vybraných obciach si primátora vyberajú obyvatelia Sečoviec v okrese Trebišov a starostov si volia v Strihovciach v Sninskom okrese aj v Kračúnovciach v okrese Svidník. Ako pre TASR potvrdili jednotlivé volebné komisie, priebeh volieb je zatiaľ bezproblémový.



Mesto Sečovce má podľa svojej webovej stránky zriadených sedem volebných miestností, počet obyvateľov sa pohybuje okolo 8540. Podľa predsedu mestskej volebnej komisie Ferdinanda Korna je priebeh volieb zatiaľ pokojný.



V Strihovciach evidujú 122 oprávnených voličov. „Pri bežných komunálnych voľbách tu býva kopa ľudí, teraz je to menej,“ povedala pre TASR predsedníčka okresnej volebnej komisie Anna Libáková s tým, že voliči protiepidemické opatrenia dodržiavajú a nie je potrebné ich upozorňovať.



Opatrenia podľa potreby pripomínajú voličom v Kračúnovciach, kde rovnako nezaznamenali žiadne problémy v súvislosti s priebehom volieb. Ako dodal predseda miestnej volebnej komisie Adrián Havrila, počet oprávnených voličov je 1000.



Volebné miestnosti sa v sobotu ráno otvorili v 25 obciach na Slovensku, otvorené majú byť do 22.00 h. Okrem primátora a starostov si poslancov obecného zastupiteľstva v rámci východného Slovenska volia v Brezove v okrese Bardejov, v Ďurďoši v okrese Vranov nad Topľou, v Pavľanoch v Levočskom okrese a vo Veľkej Lodine v okrese Košice-okolie. Voľby sa nekonajú v obci Starina v Staroľubovnianskom okrese, kde nepodal nikto kandidátku na starostu ani na poslanca.



Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí sa vyhlasujú v prípade, ak sa v niektorej obci nekonali, alebo ak zanikol mandát poslanca či starostu bez náhradníka. Zákon tiež stanovuje, že voľby sa zopakujú, ak ich vyhlásil Ústavný súd SR za neplatné. Sobotňajšie voľby sprevádzajú protiepidemické opatrenia. Voliči s nariadenou domácou izoláciou nemôžu voliť vo volebnej miestnosti ani prostredníctvom prenosnej schránky.