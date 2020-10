Starostkou Jasenice je Zelenáková, vo Veľkej Hradnej vyhral Ježík

Jasenica/Veľká Hradná 4. októbra (TASR) – Víťazkou doplňujúcich volieb na post starostu sa v obci Jasenica v okrese Považská Bystrica stala Martina Zelenáková (nezávislá). Vo Veľkej Hradnej v okrese Trenčín sa hlavou obce stal Pavol Ježík (nezávislý). Pre TASR to povedali zapisovateľky tamojších volebných komisií.



Novozvolená starostka Jasenice získala 314 hlasov. "K voľbám prišlo 480 zo 963 zapísaných voličov," uviedla zapisovateľka volebnej komisie v Jasenici Janka Cigániková.



Nový starosta Veľkej Hradnej dostal 208 hlasov. Volilo 351 zo 603 zapísaných voličov, 3 hlasy boli neplatné, priblížila zapisovateľka volebnej komisie vo Veľkej Hradnej Iveta Kopecká.



V sobotu si v 48 obciach volili starostu a poslancov, v niektorých obciach voliči vyberali svojich favoritov do oboch funkcií. Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí sprevádzali prísne protiepidemické opatrenia. Volebné miestnosti boli otvorené do 22:00.