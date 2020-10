Starostom košickej mestskej časti Poľov sa stal Roland Lacko

Košice/Tašuľa/Kaluža/Zemplínska Široká 4. októbra (TASR) – V košickej mestskej časti Poľov si za starostu zvolili Rolanda Lacka (nezávislý). Pre TASR to uviedla predsedníčka volebnej komisie Helena Pirošková.



Podľa zverejnených výsledkov na webovej stránke MČ Poľov získal Lacko 245 hlasov, pričom viceprimátorka Košíc Lucia Gurbáľová (KDH) bola tesne za ním s 241 hlasmi. Mária Birošová (Strana zelených) dostala od voličov 114 hlasov a posledný kandidát Marek Výrostko (nezávislý) skončil so 60 hlasmi. Účasť vo voľbách bola podľa Piroškovej na úrovni niečo pod 70 percent.



Voľby v košickej mestskej časti Poľov sa konali z dôvodu úmrtia starostu Ladislava Bradu, ktorý zomrel vo veku 52 rokov v máji 2020.



V obci Tašuľa v okrese Sobrance a v Michalovskom okrese v obciach Kaluža a Zemplínska Široká majú tiež nových starostov. V Tašuli sa ním stal Milan Molnár (nezávislý), ktorý bol zároveň jediným kandidátom. Ako ďalej priblížila zapisovateľka okrskovej volebnej komisie Ľudmila Herešová, zo 177 oprávnených voličov prišlo k volebným urnám 60, pričom počet platných hlasov bol 57.



Predsedníčka okrskovej volebnej komisie Jarmila Bendžuchová pre TASR uviedla, že starostom obce Kaluža sa z dvoch kandidátov stal Marek Misár (nezávislý), ktorý získal 155 hlasov z 242 platných.



V obci Zemplínska Široká podľa zapisovateľky miestnej volebnej komisie Ivety Havranovej je novým starostom Miroslav Čičák (nezávislý), ktorý bol jediným kandidátom vo voľbách. Svoj hlas mu odovzdalo 169 voličov, pričom volebná účasť bola na úrovni 21 percent.



Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy sa konali v 48 obciach na Slovensku, z toho bolo deväť obcí v Košickom kraji. Voľby sa uskutočnili aj v obciach Drienovec a Hačava v okrese Košice-okolie, v obci Beša v Michalovskom okrese, v Harichovciach v okrese Spišská Nová Ves a v obci Ladmovce v Trebišovskom okrese.