Voľby starostov vo Vlkanovej a Selciach pokračujú bez problémov

Vlkanová/Selce 23. októbra (TASR) – Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy v obciach Vlkanová a Selce v banskobystrickom okrese pokračujú bez problémov. V oboch obciach, kde si obyvatelia volia nových starostov, otvorili volebné miestnosti v sobotu ráno bez meškania. Pre TASR to uviedli obe volebné komisie.



Podľa predsedníčky okrskovej volebnej komisie Oľgy Forgáčovej je priebeh sobotných volieb vo Vlkanovej plynulý a hladký a účasť zatiaľ napĺňa predpokladané očakávanie. O kreslo vo vedení obce po vzdaní sa mandátu doterajšieho starostu prejavili záujem traja kandidáti, o víťazovi rozhoduje 1230 oprávnených voličov.



Z rovnakého počtu kandidátov si vyberajú aj obyvatelia obce Selce, kde sa doplňujúce voľby konajú po tragickom úmrtí doterajšieho starostu. „Volebnú miestnosť sme otvorili ako bolo plánované a priebeh je úplne bez problémov,“ povedala predsedníčka miestnej volebnej komisie Jelena Púčiková.



Okrem Vlkanovej a Seliec si obyvatelia v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja volia starostov aj v Ratkovej v okrese Revúca, v Gemerčeku v okrese Rimavská Sobota a v obciach Zemiansky Vrbovok a Hontianske Nemce v krupinskom okrese. Vo všetkých štyroch prejavil záujem o post starostu len jediný kandidát.



Na celom území Slovenska sa volebné miestnosti v sobotu o 7.00 h otvorili v 25 obciach, otvorené budú do 22.00 h. Obyvatelia si v doplňujúcich voľbách vyberajú nového primátora, starostov i poslancov obecného či mestského zastupiteľstva. Voľby do orgánov samosprávy obcí sprevádzajú protiepidemické opatrenia. Voliči s nariadenou domácou izoláciou nemôžu voliť vo volebnej miestnosti ani prostredníctvom prenosnej schránky.