Voľby sú v Trenčianskom kraji bez incidentov

Trenčín 8. júna (TASR) - V Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) nezaznamenali do 19.00 h volebné komisie žiadny výraznejší incident, ktorý by narušil priebeh volieb. Informovali o tom predsedovia a zapisovatelia okresných volebných komisií.



Vo voľbách do Európskeho parlamentu môžu v sobotu v TSK voliči hlasovať v 644 volebných okrskoch. Do Európskeho parlamentu kandiduje 23 politických subjektov. Slováci volia 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie. Definitívne výsledky v poradí piatych eurovolieb na Slovensku budú zverejnené v nedeľu (9. 6.) po 23.00 h po ukončení hlasovania vo všetkých krajinách EÚ.