Voľby v Nitrianskom kraji sú pokojné, riešili možnú nekalú kampaň

Nitra 29. októbra (TASR) - Voľby v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK) majú aj krátko pred zatvorením volebných miestností pokojný priebeh. Pre TASR to povedal predseda volebnej komisie NSK Tibor Ujlacký.



Ako doplnil, členovia komisie mali tri výjazdy do obvodných i okrskových komisií po celom kraji. "Odvšadiaľ nám hlásili pokojné voľby. Nezaznamenali sme žiadne vážne podnety. Riešili sme iba sťažnosti na nekalú volebnú reklamu. Šlo o statusy niektorých kandidátov na sociálnych sieťach, ktoré však neboli sponzorované, ale súkromné. Po konzultácii s ústrednou volebnou komisiou sme tieto podnety vyhodnotili ako neopodstatnené. Zákon o voľbách by bol porušený iba vtedy, ak by šlo o platenú kampaň," vysvetlil Ujlacký.



Odhadovať volebnú účasť je podľa jeho slov veľmi ťažké. "Niekde sa vytvárali rady, čo mohlo opticky vytvárať dojem, že záujem o voľby je vysoký. Ale často šlo iba o dočasnú kumuláciu ľudí. Vo väčšine volebných okrskoch zaznamenali zvýšenú účasť ráno. Cez deň chodilo menej ľudí a teraz večer zasa počet voličov vo volebných miestnostiach stúpol. Reálne čísla budeme poznať až neskôr. Predpokladám, že výsledky volieb do NSK by sme mohli mať spracované približne do jednej hodiny po polnoci," dodal Ujlacký.