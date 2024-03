Voľby v obci Hurbanova Ves sú pokojné, voliči prichádzajú priebežne

Hurbanova Ves 23. marca (TASR) - Voľby sú pokojné, voliči prichádzajú priebežne. Taký je priebeh sobotňajšieho 1. kola volieb prezidenta SR v obci Hurbanova Ves, jednej z najmenších obcí okresu Senec.



"Voľby zatiaľ prebiehajú pokojne, voliči prichádzajú priebežne už od rána. Očakávame, že najviac ich príde počas predpoludnia, keďže to mnohí spoja s nákupom v blízkych potravinách, tí mladší prídu asi popoludní, podvečer," informoval TASR predseda okrskovej volebnej komisie Milan Baláž.



Upozornil tiež, že samospráva v rámci volebnej miestnosti v sále kultúrneho domu zabezpečila bezbariérový priestor pre voličov so zhoršenou mobilitou. "Keďže sme obec, ktorá sa rozrastá o mladé rodiny, predpokladám, že prídu aj hlasujúci s voličským preukazom z radov starých rodičov, ktorí navštívili na víkend deti a vnúčatá," dodal. Voliči sú podľa neho zorientovaní v tom, ako je potrebné hlasovať, nanajvýš sa niektorí uisťujú, či sa vybraný kandidát označí zakrúžkovaním.



V Hurbanovej Vsi je vytvorený jeden volebný okrsok, vo voličskom zozname je zapísaných 499 voličov. Hlasuje sa aj tak ako po celom Slovensku do 22.00 h.